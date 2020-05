El plagio de los protocolos sanitarios de Costa Rica, tema de análisis en El Gráfico TV

La Federación Salvadoreña de Fútbol plagió el protocolo sanitario implementado en Costa Rica en la reactivación del torneo local y ante la crítica de Eugenio Calderón y Cristian Villalta en el programa radial Güiri Güiri al Aire, el máximo ente rector del balompié salvadoreño emitió la noche de este martes un comunicado de prensa manifestando entre otros aspectos, que los comentarios de los comunicadores “ofenden la dignidad e inteligencia de los médicos que han formulado los proyectos”.

Ante esto, Villalta manifestó rotundamente que “nuestra sorpresa es que revisamos el documento, dice autor, aparecen los nombres de los médicos de la FESFUT, y cuando lo comienzo a leer, descubro que el 90% es copia y pega de lo que los ticos hicieron hace algunas semanas, copiaron la que hizo la UNAFUT. Ni siquiera le quitaron algunas alusiones que son muy propias de Costa Rica. Lo consideré hace unas horas y lo sigo creyendo que es una completa falta de ética de un profesional, firmar un documento escrito por otra persona. En el colegio o universidad donde estudié, esto solo lo hacían los mediocres, una persona seria e inteligente produce su propio documento o usa nota al pie de página, o no lo firma”.

“A lo que voy es por qué ser tan caradura de ponerle ‘autores’ si solo han escrito dos de las 16 páginas, y lo sigo creyendo, no sé si fueron los mismos médicos los que firmaron el documento o los hicieron firmar. Lo cierto es que la FESFUT se pinta de pie a cabeza en esta coyuntura como una institución lamentable”, añadió.

“Me voy a referir a una línea del comunicado: se mantiene una permanente agenda destructiva contra la FESFUT (dice el documento de parte Villalta y Calderón), yo solo aclararles: no es que haya una agenda contra ustedes, es que creo que su institución es un desastre señor Carrillo (Hugo, presidente de la FESFUT) y que usted y su comité son ilegítimos, lo dije desde el primer día que asumieron, no he cambiado mi posición, como no estamos para hacerlo bien a ustedes como lo hacen otros periodistas, es lo que hay. No es agenda destructiva, abiertamente se lo digo, no creo en su capacidad ni la de su comité y creo que en sus manos el fútbol seguirá hundido”, añadió Villalta.

Sobre el plagio del documento, Rodrigo Arias manifestó que “es un homenaje al protocolo de Costa Rica, me parece de mal gusto lo que hicieron los médicos de la FESFUT, porque no lo hicieron ellos. Jamás se les faltó el respeto, el plagio es algo notable, no es una falta de respeto. Hasta del INDES hay un reclamo”.

Mientras que Marcelo Betancourt manifestó que el error de la FESFUT fue hacer creer que ellos elaboraron un documento “lo que está mal es salir a venderse como que ellos elaboraron el documento, lo que no pueden hacer. Parece que solo les importa la imagen, están confundidos. No solo maquillar todos los procesos”.

Eugenio Calderón aseveró que el plan sanitario emitido por la FESFUT, no se adapta a la realidad del fútbol salvadoreño. “sigo creyendo en la libertad de expresión. Señores, ustedes tienen los mecanismos para demostrar los dos documentos, el de Costa Rica tiene realidad distinta. No le faltamos a la dignidad de nadie al decir que es un calco del protocolo de Costa Rica".

"Me da vergüenza la institución que rige en mi país, como siento vergüenza de medios deportivos y colegas que… es triste, en lugar de dar pasos por un mejor futuro, damos un paso atrás… Este documento habla de un fútbol sin afición, no entienden que no volverá. No aplica en un fútbol donde jugarás sin afición.”, sostuvo Eugenio.

“En nuestro fútbol están más interesados en hacer ruido que producir contenido, en esta administración, no sé quiénes les susurran al oído, pero busquen otros asesores”, concluyó Villalta.

TODO DEFINIDO

En el programa también se aprovechó para analizar la jornada de la Bundesliga. Para Eugenio Calderón, el triunfo 1-0 del Bayern Múnich ante el Borussia Dortmund dejó definido el camino al título. “cartel de liquidado, ya está definido. Fue un partido agradable, pero no llegó a ser un partidazo, grave error del portero que le puede costar el título”.

Mientras que Marcelo Betancourt manifestó que “el Bayern ha encontrado un jugador importante en cada línea y en gran forma, equipo completo, no creo que alguien le pueda ganar la Champions a este equipo, lo veo sólido estuvo lejos el Borussia de hacerle cosquillas al Bayern”.

Y Cristian Villalta sintetizó que “puede ser la octava coronación consecutiva y la novena en 11 años del Bayern Múnich.

“Está definida la Bundesliga, pero tenemos mucho que disfrutar”, aportó por su parte Rodrigo Arias, el Bayern Múnich llegó a 64, el Borussia se quedó con 57.

En la sección “un día como hoy”, se recordó las finales de la primera división disputadas un 26 de junio. La de 1996 ganada por el FAS 1-0 ante el Firpo.

“Fue una final accidentada, no tan bonita, fue la despedida de Jorge González. Fue la época donde los extranjeros traían extranjeros para las rondas finales”, recordó Rodrigo Arias.

También llegó a la mesa del análisis la final del 2002, ganada por el FAS 4-0 ante el Alianza, y la del 2019, Águila ganada por el Águila por la vía de los penaltis ante el Alianza.