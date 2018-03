El piloto Fernando Alonso no tiene dudas en la rivalidad Messi-Cristiano

Fernando Alonso no solo es un piloto famoso en la Fórmula Uno, en la que ha conseguido dos títulos mundiales, sino que también es un reconocido seguidor de otra de sus pasiones, el fútbol.El piloto de McLaren Honda es un fanático confeso del Real Madrid, por lo que al preguntársele por su jugador favorito entre el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, Alonso no dudó en su respuesta."Cristiano es mejor que Messi. Messi tiene un talento increíble también, pero como hincha del Real Madrid solo los jugadores madridistas me interesan", comentó el veterano corredor al portal brasileño Globoesporte.Alonso no solo habló del que considera el mejor entre los dos astros del balompié actual, sino que también contó lo mucho que le gusta este deporte."Me gusta mucho (el fútbol), juego a veces, pero me gusta más ver por la televisión que practicar... Soy hincha fanático del Real Madrid", reveló.Eso sí, cuando lo practica, puede dejar golazos como este, anotado el año pasado en un juego de exhibición en Francia:Y también expresó que la final deseada en el Mundial de Rusia 2018, para él, es el choque entre su país, España, y Brasil, a la que ve como la gran favorita.