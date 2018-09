¿El peor partido del Santa Tecla en el Apertura 2018?

Muchos jugadores del Santa Tecla acusaron agotamiento físico por el hecho de jugar a las 11:00 de la manaña en el Ana Mercedes Campos, pero creen que eso no es excusa para empatar sin goles ante el Sonsonate.

El volante tecleño Kevin Santamaría fue autocrítico por el rendimiento del plantel, que tuvo que jugar en un horario atípico.

"Tuvimos muchas oportunidades para salir con la victoria, pero lastimosamente no se pudo. Creo que este no es el equipo que hemos visto en otros partidos. Somos conscientes como jugadores que no dimos la talla en este juego. Pese a eso, tuvimos oportunidades a gol. Hasta jugando mal se puede ganar. Este ha sido el peor partido en lo que va del torneo", apuntó Santamaría, en plática con EL GRÁFICO.

Para el creativo, al Santa Tecla le hizo falta un cambio de ritmo. "Estuvimos muy sin ganas de querer hacerle daño al rival. Cuando los juegos son así, el rival se acopla a eso y juega al mismo ritmo", apuntó el mediocampista.

El zaguero Diego Chávez, quien se reportó en la segunda parte, cree que Santa Tecla tuvo la más clara oportunidad para ganar en una jugada en la que Santamaría no pudo definir ante la salida de Gustavo Vega.

"Pero son cosas que pasan. Cualquier jugador se puede equivocar. Lo importante es que mantenemos el invicto y nos llevamos un punto de una cancha con un clima diferente al que estamos acostumbrados", dijo el defensor del equipo colinero.