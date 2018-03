El peinado que llamó la atención de Ronaldinho

Ronaldinho se presentó la noche del lunes 7 de agosto en el Palacio de los Deportes, despertando la locura de cientos que llegaron para compartir con el astro brasileño.

Pero fue Rodrigo Vanegas, uno de los voluntarios del evento, quién logró captar la atención del ex jugador del Barcelona con un curioso peinado.

Incluso el mismo Ronaldinho compartió en su historia de Instagram una foto con el peinado de Rodrigo, el cuál tiene un "R10" atrás de la cabeza.





"Llamé al hermano para enseñarle el peinado. Vino y me dijo que era una imagen top y me tomó una foto", contó Rodrigo, que esta tarde también se encuentra como voluntario en el estadio Jorge "Mágico" González, donde Ronaldinho compartirá con niños salvadoreños.

El aficionado comento que Ronaldinho se le acercó, luego que su hermano le contara sobre el curioso peinado.





"Luego entró Ronaldinho y me dio la mano. Me sentí emocionado por poder conocer a mi ídolo. Más tarde me avisaron que él había publicado la foto del peinado", dijo Rodrigo.

Vanegas compartió un video que él mismo grabó, donde se ve su cruce con el astro brasileño: