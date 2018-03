El padre de Neymar viaja a París y levanta más sospechas

Esta tarde (noche en España) la RAC 1 (Ràdio Associació de Catalunya 1) reveló que Neymar Santos, padre del jugador Neymar Jr. viajo a París, ciudad desde donde provienen las noticias sobre el PSG, equipo que estaría interesado en fichar al delantero del Barcelona para la próxima temporada.De acuerdo al periódico Sport, de Cataluña, en su sitio web, el señor Santos ya tiene en su poder el billete de avión para viajar, aunque RAC 1 no pudo precisar si es para reunirse o no con la dirigencia del PSG.“La información no confirmaba ni añadía si el viaje previsto por el padre de Neymar es por placer o está relacionado de alguna manera con las informaciones aparecidas en las últimas horas que relacionan al internacional brasileño con el PSG”, destaca Sport.Más temprano, la agencia de noticias EFE alertó que el París Saint Germain francés pagará la cláusula de rescisión del futbolista brasileño, que asciende a los 222 millones de euros.Según informó el corresponsal en Barcelona del canal televisivo brasileño Esporte Interativo, Marcelo Bechler, el club parisino pretende hacer el anuncio del fichaje dentro de dos semanas, tras abonar la totalidad de la cláusula de rescisión de Neymar.El delantero brasileño, de 25 años, y que lleva cuatro temporadas en el Barça, habría sido convencido por la directiva del PSG para liderar el nuevo proyecto del club francés, en el que sería la máxima estrella del equipo, algo que en Barcelona recae en el argentino Leo Messi.Otro de los motivos citados por el canal de televisión para el cambio de club serían la llegada a París de su compatriota y amigo Daniel Alves, anunciado recientemente como nuevo refuerzo del PSG.La figura de la selección brasileña llegó al Barça a mediados de 2013 procedente del Santos, con el que ganó una Copa Libertadores y una Copa de Brasil y se destacó como el mejor jugador de Sudamérica.En las cuatro temporadas que lleva en Barcelona, Neymar ha disputado 192 partidos, con 109 goles marcados y 62 asistencias, y acumula una Liga de Campeones, dos ligas españolas, tres Copas del Rey y un Mundial de Clubes entre otros títulos.