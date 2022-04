El ojo de águila de Hugo Pérez con la sub-20 durante el Dallas Cup

Desde el banco, el entrenador de la selección El Salvador, Hugo Pérez se ha mantenido observando el desempeño de los muchachos en los tres partidos jugados en la Copa Dallas.

En más de una ocasión les ha llamado la atención para que corrijan alguna falla en el planteamiento táctico o algún error técnico

Y es que además de foguear a estos jóvenes previo al premundial en Honduras, Pérez debe afilar su ojo de águila para identificar a los nuevos jugadores que llenarán las vacantes de los mayores que ya no serán llamados a las próximas convocatorias.

TE PUEDE INTERESAR:

“Estamos interesados en promover algunos jugadores para que vayan agarrando más experiencia con los mayores”, comentó Pérez sin mencionar a alguno en particular.

Con mucha diplomacia, declinó comprometerse con nombres y apellidos.” En lo personal no me gusta dar nombres, es mejor que ellos tengan un perfil bajo porque después la gente habla y piensa que es el nuevo Cienfuegos o Diaz Arce y no me gusta que les pongan esa presión”.

Aunque dijo sentirse contento por las cualidades mostradas por el grupo y considera que hay calidad entre los juveniles “pero ya en UNCAF vamos a ver en qué nivel están”. El nombre de Nathan Ordaz se menciona como uno de los candidatos a convertirse en una de las futuras estrellas del balompié juvenil.

“Aun le falta trabajo. Él tiene buenas cualidades pero todavía no podemos decir que pueda ser la nueva perla de El Salvador porque aún le falta mucho trabajo”.

Pérez mencionó que el torneo de la Copa Dallas es una buena oportunidad para que el grupo acumule minutos de juego, pues muchos de ellos juegan en las ligas estadounidenses y es difícil mantener a todo el grupo. Por el momento, estos muchachos llevan ya tres partidos. Pérez le apuesta a la final para tener cinco partidos.

La apuesta es llegar con 12 partidos de fogueo previo al premundial, según los cálculos tres o cuatro partidos podrían jugarse durante la UNCAF. Y un posible campamento en Colombia podría sumar más minutos de juego a los muchachos antes del premundial.