El nuevo formato mundialista en CONCACAF

El primer programa de El Gráfico TV en esta semana se trató el tema del nuevo formato de eliminatoria mundialista rumbo al Mundial de Catar 2022 en CONCACAF, donde se pasó de una Hexagonal a una Octagonal.

CONCACAF reveló que solo las primeras cinco selecciones del ranking nacional están clasificadas a la octagonal, El Salvador, sexto de la región, quedó fuera junto a otras 29 selecciones, quienes pelearán por los tres puestos restantes a la última ronda de clasificación al Catar 2022.

Los analistas de El Gráfico TV, Cristian Villalta, Diego López y Eugenio Calderón hablaron sobre cómo este nuevo cambio afecta a El Salvador con sus aspiraciones de poder disputar un boleto directo al Mundial Catar 2022.

Según Eugenio Calderón, CONCACAF tomó adrede la decisión de cambiar el formato de competición, sin importar que afectaría a la selección de El Salvador. Por su parte, Diego López se mostró en contra de esa idea.

"Con esto queda claro en que no existimos para la CONCACAF y menos nos conocen en la oficina donde se toman las decisiones. Lo repito, si México o Costa Rica hubiera sido sexto, CONCACAF hubiese movido las piezas de otra manera, pero abrieron una puerta y dijeron, es que los únicos que estaban clasificados matemáticamente a la Hexagonal eran los cinco que dejaron, nosotros no estábamos metidos, les dejaron la puerta abierta y dijeron El Salvador se va", dijo Eugenio Calderón sobre su visión de cómo CONCACAF tomó la decisión sobre el cambio de formato.

"Yo no pienso que fue adrede, sí creo que no pesamos, está claro que no pesamos, está claro que estamos lejos de ser Costa Rica, de ser México, Estados Unidos para tener un buen lobby en los pasillos de CONCACAF, pero creo que no pensaron ´vamos a sacar a El Salvador para beneficiar más a Panamá y Canadá, yo lo veo numéricamente", dijo Diego López.

Por su parte, Cristian Villalta reforzó la idea numérica que plasmó López e hizo un análisis profundo del tema.

"Mecanismos para meter a seis y no cinco habían, por ahí empecemos, no fuimos nosotros, fue la CONCACAF la que dijo ´estas son las reglas de mí eliminatoria, los primeros seis tienen premio´, eso lo dijo la CONCACAF, y de hecho no estaba de acuerdo, me parece excesivo, ¿por qué ahora CONCACAF decide deshonrar su palabra? CONCACAF sabe que está dañando los intereses de una asociación que no le va generar más que una carta de protesta, hubiera sido una selección diferente se lo piensa", aseguró Villalta.

PASARON ENCIMA DE JUGADORES DE 30 PAÍSES

En un segundo análisis, Cristian Villalta opinó que CONCACAF pasó por encima de los derechos de los jugadores de los 30 países que jugarán esa etapa de grupos.

"Le están diciendo a jugadores de 30 países ´jueguen, si se enferman o no me da igual´, siempre y cuando no sean gringos, mexicanos, hondureños, ticos y jamaicanos, eso es grave, eso atenta con el espíritu del juego limpio, riñe con toda ética deportiva e incluso lo puedes considerar un hecho racista de parte de la CONCACAF, pero si solo una asociación protesta no se hará nada", opinó Cristian Villalta.

"Tristemente estamos en una confederación donde las decisiones no se toman con criterio deportivo, sino que se toman con las empresas de mercadeo deportivo por un lado y por el otro con las empresas de apuestas deportivas", concluyó la idea Villalta.

