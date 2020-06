El mexicano José Luis Osorio y sus negocios en Cancún

El mexicano José Luis Osorio vive actualmente su vida lejos de las canchas de fútbol tras su retiro profesional y encaminar sus ideas comerciales en dos proyectos familiares que ha logrado consumar en la ciudad mexicana de Cancún en el Estado de Quintana Roo en la Península de Yucatán.

"Vivo actualmente en Cancún, Quintana Roo desde el 2012 con mi familia, al regresar a México viví en el Distrito Federal solo un año y luego decidimos trasladarnos hasta acá donde trabajo en una empresa familiar, es un negocio de transporte turístico familiar llamado 'Daytrip4u' que establecimos en el 2013", explicó el ex futbolista quien manifestó de qué manera comenzó en ese negocio turístico.

"Compramos unas camionetas junto a mi esposa (Emeli) y nos pusimos a chambear, hacemos viajes del aeropuerto al hotel y viceversa, hacemos tours por la ciudad y trabajamos con agencias de viaje y llevamos a los turistas a lugares íconos de Cancún y a los distintos parques de recreación del Estado, pero por la pandemia nos ha reventado el negocio, no solo a nosotros, en todos los sectores económicos, ha sido un fuerte golpe a nuestra economía", explicó el ahora empresario mexicano tras colgar los botines hace ya nueve años.

Pero Osorio Aguilar no se quedó con los brazos cruzados al paralizar sus actividades de turismo por la pandemia del COVID-19 y de nuevo su familia lo empujó a reinventarse para conquistar un segundo emprendedurismo en línea ligado a los espectáculos.

"Abrí en agosto del año pasado una página de internet de eventos deportivos llamada 'Zoker Zoker' y aprovechamos con ello para traer a Cancún unas clínicas deportivas con ex compañeros en Pumas de la UNAM donde milité antes de irme a jugar a El Salvador. Llegaron Odín Patiño, ex portero de los Pumas junto a Sergio Bernal que jugó también en la portería de la UNAM", explicó José Luis sobre el impulso que le ha dado su página en internet a tal grado que se abrió en febrero un torneo virtual pero que debió cerrar en marzo.

"Debí hacer torneos virtuales para mantenernos entretenidos en la página pero abriremos un torneo a finales del año ya primero Dios de manera física, será en noviembre donde estaremos dando un Máster de 30-40, un torneo de fútbol que se jugará en Cancún dirigido para los señores que están en ese rango de edad, son tres partidos de eliminatorias con equipos de 11 jugadores", explicó.

SU PASO EN EL SALVADOR

Osorio Aguilar fue históricamente el segundo jugador mexicano que llegó a las filas de Alianza en su historia (después de Arturo Albarrán quien llegó a la manada blanca en el Apertura 2005) pero su estancia en los albos donde jugó solo 11 partidos no fue la más placentera y debió salir de Alianza por la puerta de atrás.

"Llegué seis meses después de Arturo Albarrán en Alianza en el Clausura 2006, Albarrán me invitó a llegar al equipo, Arturo es mi compadre, es padrino de mi hijo mayor (Diego Osorio), lo conozco desde hace más de quince años, fuimos compañeros en Pumas", admitió el ex pumas en donde militó entre 1995 y 2005, pasando en algunos tramos de su carrera en segunda división con los clubes Pumas Morelos (2004-2005), Lagartos de Tabasco (2004), Guerreros de Tabasco (2003-2004) y Albinegros de Orizaba (2002-2003).

José Luis fue parte de ese Alianza junto a su paisano y compadre, Arturo Albarrán y tres foráneos más, el portero gabonés Didier Ovono, el panameño Alberto Skinner a quien el volante mexicano sustituyó a partir de la séptima fecha y el argentino Eduardo Alberto Escobar.

Era el equipo que manejaba el brasileño Odir Jacques junto al nacional Milton "Tigana" Meléndez (actual director deportivo de Alianza) pero que no alcanzaron llegar a las semifinales de dicho torneo.

"En Alianza me probaron y quedé pero solo jugué allí seis meses porque cambiaron entrenador, directiva, llegó el técnico de Once Municipal (el colombiano Miguel Ángel Mancilla) en vez de Óscar Benítez, llevó a su gente de Ahuachapán y por eso me fui a jugar con el Nejapa a segunda división, me habló (Héctor) Canjura, (Rafael) Barrientos, Wilbert Martínez, todos los que estaban en ese proyecto y ascendimos con ellos, jugué allí por dos años, un año en segunda", confesó el ex mediocampista azteca quien comentó su experiencia en el norte del país.

"Luego llegué al Chalatenango junto al profesor Carlos Meléndez, cariñosamente a quien le digo mi papá en el 2008 donde jugamos la final contra Isidro Metapán, fue una experiencia bárbara en Chalatenango, 15 días antes de comenzar el torneo el presidente del equipo (Salvador Cardoza) se fue y nos quedamos sin presidente y fue Carlos Meléndez y otra persona quienes manejaron al equipo y el mismo plantel se encargó de toda la logística en el estadio junto a familiares de la junta directiva", aseveró el ex puma de 39 años quien confesó además de su otro rol en las filas chalatecas.

"Yo era el motorista del microbús del equipo el cual guardaba en mi casa, pasaba a recoger a muchos del plantel en el Cuscatlán para irnos a Chalatenango donde pasaba a traer a otros jugadores en toda la carretera Troncal del Norte ya sea a entrenar o a jugar", afirmó.

José Luis Osorio se retiró definitivamente en el 2011 luego de pasar un año en México y estuvo a punto de formar parte de la UES pero un problema familiar lo hizo desistir para tomar la decisión de irse del país con su familia.

"Comencé a entrenar con la UES pero tuve un problema personal, recibí amenazas de las pandillas, incluso me siguieron cerca de la casa de mi esposa, yo vivía en la Escalón y una vez que fui con ella a ver a su familia decidimos quedarnos con ellos por no salir de noche pero una mañana salí temprano me siguieron, dos días después regresamos a México huyendo porque no quería pasar una cosa así", confesó el ex futbolista quien buscó explicaciones del suceso.

"Averiguamos antes con esas personas pero nunca me dijeron el motivo, solo que me fuera de allí y que no me metiera en ninguna colonia de esa pandilla, la verdad nunca tuve problemas con nadie pero vivir esa experiencia fue suficiente para mí y mi familia y decidimos irnos de El Salvador", indicó Osorio quien se enorgullece de tener media docena de hijos con una salvadoreña.

"Tengo seis hijos, la mayor Natalia (18), luego Diego (17) que le gusta más la gimnasia, Dayana (15), Emma (8), Sebastián (7) y Leonardo (2) quien ha sacado mis dotes futbolísticos."