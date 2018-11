El mexicano Hilario Martínez critica su inactividad en el Sonsonate

Sonsonate jugó casi todo el partido ante Santa Tecla con jugadores nacionales. El único extranjero que jugó fue el delantero mexicano Ulises Tavares, quien ingresó a los 74 minutos del partido que los cocoteros perdieron 2-0 en Las Delicias.

Los que se quedaron sin participar fueron el delantero brasileño Jiliardo Dos Santos y el mexicano Hilario Tristán Martínez, y este último no se quedó callado ante lo que él considera una suplencia injusta.

"Esa película ya la vi, no meter a los de afuera para después traer a los suyos", criticó Martínez en su cuenta de Twitter.

Esa película ya la vi , no meter a los de fuera ,para después traer a los suyos. ????????????? — LALO TRISTAN (@lalo24149682) 5 de noviembre de 2018

Hilario no juega desde el 21 de octubre cuando enfrentaron a Club Deportivo FAS en el Cuscatlán (0-1), ingresando al 66'. Entró en la convocatoria ante Pasaquina, mas no ingresó de cambio, contra Limeño no fue equipado y este domingo estuvo en la banca ante Santa Tecla.

El cuarto extranjero del equipo, el defensa brasileño Alan Abdalá, es quien más juega, pero se lesionó hace una semana de una contractura en su pierna derecha y estará 21 días inactivo.

La crítica de Martínez en Twitter fue secundada por su compatriota Joel Almeida, portero del Santa Tecla, y aficionados del equipo cocotero.

En conferencia de prensa, el técnico Hugo Ovelar explicó que si los extranjeros no habían jugado ante el Santa Tecla es porque quiso respetar la base del equipo que ganó una semana atrás.