El mensaje que Pelé envió a Cristiano

El exjugador brasileño, Pelé, felicitó al delantero Cristiano Ronaldo por haber superado su marca de 77 goles en la lista de máximos anotadores con selección.

Cristiano marcó un triplete en la victoria de 5-1 de la escuadra lusa ante Islas Faroe (5-1) ayer en la eliminatoria mundialista y ya es el cuarto máximo anotador en selecciones.

Congratulations @Cristiano for joining the elite five of #FIFA international goal scorers. Parabéns!