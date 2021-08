El mensaje del portero Benji Villalobos a Carabantes tras el clásico

El guardameta de FAS, Kevin Carabantes fue el primero en comentar sobre la jugada del gol de Lucas Ventura en el empate de 1-1 ante Águila en la vuelta del clásico nacional del pasado sábado.

El mismo portero tigrillo habló sin dramatismos de la acción en el Barraza ante las cámaras y luego publicó un comentario en su cuenta de Twitter el cual también comentó Benji Villalobos, guardameta del Águila.

"Uno no es perfecto, más en esta posición (portero); por ahí tomé una mala decisión pero valoró mucho que fui fuerte mentalmente y me supe reponer al momento y gracias a Dios que no perdimos", dijo Carabantes desde el césped del Barraza.

���� ¡GOOOOOL DEL AVE MAJESTUOSA!



Tremenda asistencia y LUCAS VENTURA le pica el balón a Carabantes que salió a buscar la pelota pero la caprichosa terminó dentro de la portería. ��



⏱ 31´ l ��1-1��#LMFxel4���� l #Apertura2021�� pic.twitter.com/xxedsGfyGL — Canal 4 TCS (@Canal4TCS) August 8, 2021

En las redes sociales, Carabantes también habló de la jugada. "Mala mía, toda mi responsabilidad. Mente fuerte y oídos sordos y a seguir que esto apenas está comenzando", escribió.

Benji Villalobos fue de los primeros en enviar un comentario. "Eres un fenómeno cracks, pero también eres humano".

Águila enfrentará el miércoles al Metapán en el Calero Suárez por la fecha 3 del Apertura, mientras que FAS se enfocará en su juego ante Forge en Liga Concacaf del próximo 12 de agosto en el Cuscatlán.