El mensaje de "Gullit" Peña sobre la década sin títulos en FAS

Los once años sin títulos en FAS fue uno de los temas que tocó el jugador mexicano Carlos "Gullit" Peña en su presentación oficial con el conjunto tigrillo.

En una conferencia de prensa en el estadio Óscar Alberto Quiteño, más de una decena de medios de comunicación y medio centenar de aficionados presenciaron las primeras palabras del fichaje estrella de FAS, quien destacó la importancia de terminar con la sequía de títulos del club al que considera el "más grande de El Salvador".

Y, es que tras un poco más de 10 años sin ganar un título, en FAS ven en "Gullit" una nueva esperanza de obtener la tan ansiada corona número 18. El jugador azteca habló de títulos, de su experiencia y de sus intenciones de poder aportar para que ese objetivo de obtener una "estrella" se cumpla.

"Siempre me he caracterizado por no conformarme con nada, me han dado la oportunidad de jugar en Escocia, Polonia, ahora en El Salvador, un Mundial, Copa Libertadores, CONCACAF, Copa Oro, Copa América y siempre he tenido la mentalidad de aportar mi granito de arena. Dios quiera y podamos ganar una estrella más en el escudo", dijo Peña.

El delantero de 30 años, insistió en hablar de títulos, sobre todo el que se le ha negado a FAS durante más de una década. También mostró el compromiso y de cómo su experiencia pueda aportar para tachar los objetivos del plantel al terminar el torneo.

"Sé de la importancia de ganar un título, lo sé, gracias a Dios los he ganado. Me cuentan que ya llevan años sin un campeonato, pero yo estuve en León, un equipo que estuvo 10 años sin ascender, estuve en Cruz Azul, también en Chivas que peleaba por el descenso y sé la presión que es, pero esa presión la convierto en motivación", aclaró el elemento mexicano.

Carlos "Gullit" Peña presenció su primera conferencia de prensa como jugador de FAS. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.

"Vengo motivado para hacer bien las cosas, gracias a Dios a mi corta edad he andado por varios equipos muy importantes y toda esa experiencia se las voy a transmitir a los jugadores y ponerme a la disposición de técnico para lograr grandes cosas acá", agregó.

Peña recorrió las mejores canchas de México, Europa y tuvo la dicha de disputar un Mundial con su país en Brasil 2014; sin embargo, en este 2021, la carrera de "Gullit" iniciará con una nueva experiencia al jugar por primera vez en el fútbol centroamericano, por lo que consideró este paso como un "nuevo inicio" luego de estar inactivo por más de un año.

"Creo que el pasado ya fue, me enfocó en el presente desde que empezaron las pláticas con FAS y estoy comprometido de hacer bien las cosas, de aportar mi granito de arena y si Dios quiere dejar una o varias estrellas guardadas", aseguró.

Aclaró, asimismo, que pese a que la liga de El Salvador no sea un referente en Centroamérica, está consciente de lo complicado que es jugar en las canchas criollas.

"Conozco muy poco de El Salvador, cuando iniciamos las pláticas nos dijeron que el fútbol en El Salvador es muy difícil, muy complicado, tenemos que estar al 100 físicamente. Tengo que estar bien para que el entrenador, que es el que toma las decisiones me meta al campo", dijo Peña

Peña terminó aclarando que viene preparado y enfocado a dejar huella en El Salvador, por lo que pretende hacer "grandes cosas" en su paso por FAS.

"Me he preparado, siempre estoy para todo tipo de situación, esta vez no es la excepción, vengo preparado para grandes cosas en este gran club", concluyó.