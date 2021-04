El mensaje de Chilavert a los porteros salvadoreños

En el Día Internacional del Portero, el Güiri Güiri al Aire conversó con el ex portero paraguayo José Luis Chilavert, quien dejó un mensaje para los guardametas salvadoreños.

José Luis Chilavert puso en perspectiva la responsabilidad de los guardametas y definió como merecida la conmemoración.

"Es un día muy especial y es reconfortante que se recuerde a los arqueros porque siempre cuando el equipo pierde y el arquero falla todo mundo se acuerda de uno. Es muy reconfortante que el mundo del fútbol se paralice y se acuerde que nosotros ocupamos un lugar privilegiado dentro de un equipo de fútbol, el portero ve de frente la jugada y tiene que resolver situaciones en milésimas de segundos", expresó.

Según Chilavert para tener un buen equipo es necesario un buen portero.

En la charla, Chilavert se tomó el tiempo para dar unos tips de como tapar penaltis y dejar un mensaje a los porteros de El Salvador.

"Existe la lógica y este es un mensaje para la gente joven de El Salvador que quieren ser buenos arqueros, primero, tienen que cuidarse bien y si uno de arquero tiene condiciones tiene que cuidar el trabajo y en la vida privada si uno quiere ser buen deportista, ahí uno empieza a ganar", expresó el suramericano quien fue ídolo del Vélez Sarsfield argentino y la selección guaraní.

Chilavert también es uno de los porteros más goleadores de la historia del fútbol mundial con 102 tantos anotados en su carrera.

"En los penales cuando el que ejecuta es un derecho, toma mucha distancia y arranca fuerte en velocidad te va a cruzar y te va a tirar a tu derecha; el zurdo te va a tirar a tu izquierda. Si el derecho no toma mucha distancia, te mira, viene trotando y espera que te muevas, te va a tirar a tu izquierda y el zurdo en este caso va a tirar a tu derecha". A veces la lógica existe", comentó el ex futbolista de 55 años.

Según José Luis Chilavert, la parte psicológica también juega en los penaltis.

"Yo cuando el rival me colocaba el balón en una definición por penal, me iba y le tocaba otra vez el balón y le decía que me tire a la derecha, entonces hay que meterle en la cabeza esa duda al que ejecuta el penal porque si uno se deja estar es mucho más fácil convertir que tapar un penal...Hay que trabajarle la parte psicológica al ejecutante", dijo.

El 14 de abril se conmemorara el Día Internacional del Portero como homenaje al colombiano-mexicano Miguel Calero, quien falleció en 2012 y cumplía años en este día.

El ex portero paraguayo también recordó la final de su equipo el Vélez Sarsfield contra el Milan en Japón.

"Ganamos 2-0 al equipo italiano que era el resto del mundo y la selección italiana...En el segundo tiempo fue la primera vez que enfrente a un equipo que juega en velocidad y en toque, en cinco minutos habré sacado como tres mano a mano", dijo Chilavert.

"Gracias al esfuerzo y sacrificio de nosotros derrotamos al poderoso Milan del multimillonario Berlusconi y hoy en día es muy difícil que un equipo de América le pueda retar muy bien a uno europeo", remarcó el ex portero.

"Es muy difícil ser campeón en el extranjero y más en ese ambiente hostil", remarcó Chilavert.