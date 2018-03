El mensaje de Águila a su afición: “Juntos saldremos adelante”

Las últimas noticias generadas desde la interna aguilucha no han sido las mejores. Golpeados por las deudas, los jugadores amenazaron con demandar a la directiva ante la federación si no obtenían una respuesta favorable.Trascendió que los jugadores recibirán un abono para palear la situación; mientras que su entranador afirmó que la deuda no afectará el rendimiento del equipo.El panorama para este partido, en medio de la turbulencia, debe mejorar. En este torneo, el equipo ha jugado con un estadio semi vacío y ante el Isidro Metapán debe sumar una victoria.En los últimos 10 enfrentamientos como local ante el cuadro jaguar, el Águila ha cosechado cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Ganar no es imposible."Aguilucho de corazón te quiero hacer una atenta invitación para que nos acompañes y nos muestres tu apoyo, juntos saldremos adelante", dijo el portero Benji Villalobos."Es importantísimo su apoyo, su motivación para los jugadores, los esperamos y que sean parte de este proyecto que no termina y que falta lo mejor", aseguró Ignacio Yanci, preparador físico emplumado.Javier Lezcano destacó que "nosotros trataremos de hacer de la mejor manera nuestro trabajo,(y) les esperamos a todos".James Cabezas: "espera" que la gente "aporte y "de su apoyo".Finalmente Wilson Rugama: consideró que "con su apoyo vamos a salir adelante".Aquí está el video para veas completo lo dicho por los jugadores emplumados: