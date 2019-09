"El liderato de goleo en Tailandia era una ambición personal"

A falta de un mes para el cierre de la competencia en Tailandia, Nelson Bonilla, delantero salvadoreño, ha terminado su trabajo con Bangkok United en este certamen, debido a una rotura en la fascia plantar. El atacante cree que volverá a jugar hasta inicios de 2020, para ayudar a su equipo en la próxima competencia del balompié tailandés.

Tras recibir diagnóstico en firme, este martes, el delantero concedió unos minutos a EL GRÁFICO, para hablar de esta lesión. "El sábado que jugué con mi equipo, en los primeros cinco minutos tuve la lesión y desde el primer momento presentí que era un poquito grave con respecto a un rotura en la fascia plantar. El lunes me hice los estudios y este martes me dieron los resultados. Lastimosamente me pierdo lo que resta de esta temporada. Debo recuperarme para el año que viene", apuntó Bonilla, desde Tailandia.

A parte de ya no poder seguir compitiendo en este certamen, Bonilla tampoco podrá alcanzar en el liderato de goleo al jugador de Guinea Lonsana Doumbouya, quien tiene 18 tantos. El salvadoreño se tendrá que quedar con 16. Ese es otro de los punto que hacen mella tras la lesión del cuscatleco. Solo podrá cerrar como máximo artillero del equipo de la capital tailandesa.

"Voy a terminar como goleador del equipo . Tenía un promedio de gol por partido, prácticamente. Tenía 1,600 minutos y lastimosamente ya no voy a poder pelear el liderato de goleo, que era una ambición personal que tenía para este año. Pero el otro año va a ser mejor y tengo que pensar en recuperarme y hacer las cosas mejor. Tengo 29 años ahora y no hay prisa para recuperarme. Volveremos a jugar liga hasta el próximo año. Lo que queda es recuperarse", dijo Bonilla desde Tailandia a este medio.