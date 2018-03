El líder de goleo del Apertura estará fuera por tres jornadas

El máximo artillero de la liga mayor, Isidro Gutiérrez, no estará el próximo sábado en el juego que su equipo, Pasaquina, disputará, contra los albos del Alianza debido a una lesión en abductor de la pierna derecha.Gutiérrez lamentó no poder estar en el campo el fin de semana ya que era uno de los partidos que esperaba con muchas ganas en el actual torneo, dado su pasado en el equipo blanco."No voy a poder estar, no voy a poder jugar contra ellos. Por el momento la recuperación va bien, estoy en terapias en una clínica de Santa Rosa de Lima, pero no creo que esté (para el juego del sábado), además no puedo arriesgarme ya que me puede venir una lesión peor", dijo Gutiérrez quien adelantó que su meta en el actual torneo es de 14 goles.El jugador lamentó el parón que deberá tener ya que era uno de los partidos que espera con a ganas en el actual torneo, dado su pasado en el equipo blanco.Gutiérrez confía en sus compañeros y amén de los puntos que están pendientes en la federación creé que se va por buen camino."El grupo es bueno y estará más motivado con los rivales que se vienen", declaró el jugador que por el momento suma cinco goles después de siete jornadas.