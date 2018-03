El hondureño “Rambo” de León terminó con hielo tras su partido con el Municipal Limeño

El internacional Julio César "Rambo" De León, volante ofensivo de Municipal Limeño, finalizó el partido está tarde con un severo golpe en su pierna izquierda y tuvo que ponerse hielo tan pronto acabó el partido.

Su equipo empató a tres goles con el Isidro Metapán en Santa Rosa de Lima y él terminó exhausto por jugar los 90 minutos.

"Estoy muy dolido por el empate en casa, no solo por el golpe. Pudimos haber ganado y esa sensación te baja un poco los ánimos, pero estoy orgulloso de este plantel por lo que demostró en la cancha", afirmó.

Sobre el golpe en su pierna, "Rambo" De León dijo que "no es nada grave, ya estoy acostumbrado a recibir patadas de todo tipo, pero no sólo es de recibir, hay que aprender también a dar de manera sutil, eso te enseña solo la experiencia de jugar en las ligas en que he participado".

"Salí algo golpeado pero no hay nada mejor que hielo y reposo para que te ayude a curar este golpe, porque ya estoy pensando en el partido del sábado ante el Sonsonate", concluyó.