El halago de Dani Alves a Cristiano Ronaldo

El lateral derecho del Paris Saint-Germain, Dani Alves, atrajo todos los reflectores este lunes cuando en una entrevista concedida a FIFATV el brasileño aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo es el mejor jugador al que ha enfrentado.

El sudamericano hizo un repaso a su carrera frente a las cámaras de televisión del organismo y con un "creo que Cristiano Ronaldo" respondió a la pregunta, en la que la respuesta también pudo ser Lionel Messi o Neymar, a los que enfrentó en dos ocasiones la temporada pasada por la Liga de Campeones.

En la entrevista Alves también manifestó que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. "Es el que he visto jugar, los otros solo escucho lo que se habla de ellos. Yo no puedo ver, yo no puedo corroborar Entonces elijo al que pude ver. Pienso que Messi, junto a Neymar, son lo más espectacular que he podido ver”, expresó el ex Barcelona.

Sobre los entrenadores, el lateral derecho manifestó que Pep Guardiola fue el mejor entrenador con el que trabajó.