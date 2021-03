El grupo de la muerte en las hexagonales del Clausura

El grupo A de la fase hexagonal del Clausura 2021 quedó conformado por el Once Deportivo, Alianza, Firpo, FAS, Marte y Jocoro siendo el más llamativo de cara a ganarse un boleto a cuartos de final.

Los protagonistas también destacan que serán choques complicados pero a la vez atractivos con el cual cada punto será vital si se quiere llegar a la liguilla. En este grupo están los tres primeros de la anterior ronda regional así como los que se ubicaron en la cuarta plaza, destacando la presencia del FAS como sotanero de la zona occidental pero que por su potencial humano en cualquier momento puede convertirse en protagonista.

De acuerdo con Milton "Tigana" Meléndez, entrenador del Alianza, esta fase es llamativa pero a la vez supone un reto para salir a ganar.

"El Alianza es el mejor equipo del país pero debemos salir cada partido a ganar. Sabemos que se viene una nueva fase en donde los equipos son muy duros, son competitivos, tendremos al Firpo, FAS, equipos donde no podemos equivocarnos. En esta fase (regional) nos fue bien pero en la otra hay que trabajar para primeramente llegar a cuartos de final", destacó.

En tanto, Jorge Rodríguez, timonel tigrillo, reconoció que la primera etapa fue mala debido a los recursos con los que cuentan. Fue tal el caos en la interna felina que la semana pasada separaron a dos de sus capitanes (Néstor Renderos y Xavi García), por ello, el objetivo es tener un lavado de cara.

"Comienza otro campeonato, nosotros debemos de comenzar bien, tratar de mejorar totalmente lo que hemos mostrado en esta primera ronda donde no ha sido buena para nosotros", destacó "el Zarco".

La primera jornada quedó conformado así: El Marte ante el FAS, Alianza visitará al Jocoro y el Firpo se mide ante el Once Deportivo. Todos los partidos a disputarse este sábado.

Será la primera ocasión que el Alianza y el Firpo se enfrenten en la temporada, pues en el pasado Apertura 2020 no tuvieron ningún partido entre sí. Esto lo destacó Marvin Monterroza, volante y capitán paquidermo.

"A mí este formato no mucho me gusta porque a veces no jugamos con muchos equipos que son bonitos partidos, por ejemplo el torneo pasado no jugamos contra el Firpo que es un gran rival, tiene una bonita cancha y son partidos que se extrañan", dijo Monterroza.

Del lado pampero hay muchas ganas de hacer un buen papel y superar lo realizado el pasado certamen donde llegaron a cuartos de final. Para Eber Caicedo, ariete manudo, las expectativas son grandes después de ganar el grupo oriental. "Por ahí he visto algunos partidos de Alianza y Once Deportivo. Se que van a ser rivales fuertes como Águila pero siempre hay que mentalizarse dar el 100% cada uno y se que estos muchachos tienen muchas ganas y se que vamos hacer un buen torneo".

Albos y tigres tienen gran rivalidad que crece torneo tras torneo. En el pasado Apertura 2020 los paquidermos eliminaron a los santanecos en semifinales. En tanto, el Once Deportivo quiere mejorar y llegar a semifinales como mínimo. Si bien Marte y Jocoro parten como los más "débiles" al no ganar ningún juego aún del torneo, saben que pueden dar la sorpresa.