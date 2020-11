FAS recupera el olfato goleador

El FAS estuvo certero en el arco rival luego de dos jornadas en donde se fue en blanco. El 4-0 ante el Metapán el pasado domingo supone un golpe anímico pero también motiva a sus delanteros e igualó su mejor registro goleador, con cinco dianas en los primeros cuatro partidos, en los últimos cinco campeonatos.

En total lleva cinco goles sumando el gol que hizo Raúl Peñaranda al Metapán en la primera jornada. Así, iguala a los campeonatos Apertura 2019 (torneo que llegó a la final) y Apertura 2018 donde también hizo cinco dianas tras los primeros cuatro partidos. Cabe destacar que superó su cosecha del pasado Clausura 2020 en donde apenas registró tres tantos y al clausura 2019 donde facturó cuatro.

Como golpe de efecto, la goleada del domingo ante los jaguares también tiene el efecto anímico en su plantel, sobre todo en los delanteros, pues tanto Diego Areco, Luis Perea y Wilma Torres se hicieron presentes en el marcador. El paraguayo Areco ya se había estrenado en la Liga CONCACAF. De esta manera, fue una jornada redonda en la que el juvenil Javier Bolaños aportó también a la causa y Peñaranda dio su cuota con asistencias.

La semana pasada, el auxiliar técnico tigrillo, William Osorio, había apuntado que había mucha calidad en el plantel y que un buen resultado era necesario para que pudieran enderezar el mal arranque. "Sabemos de las condiciones de Perea y esperamos que se vaya adaptando al sistema, eso nos va ayudar. Esperamos que las cosas salgan bien. A veces tenemos destellos de buen fútbol pero no nos había alcanzado", expuso Osorio.

Por su parte, Perea es un viejo conocido en el país en su primera participación en el fútbol salvadoreño, siempre con los tigrillos, fue el goleador con 14 dianas. El colombiano, a su llegada, habló de los delanteros que tiene el equipo y que le motivan mucho.

"(Peñaranda) Me parece excelente. Le conozco, es goleador y espero apoyar y que todos aportemos. Queremos que el FAS siempre esté arriba. Quiero conocer al plantel y aprender de ellos. He visto que los paraguayos son muy buenos y la verdad me alegra que estén en el equipo, hay muchas ganas que hagamos goles", expuso.

El FAS no ha resuelto todavía el grupo, pues su aspiración es finalizar en la primera posición y por el momento es tercero en la zona de occidente. Quedan dos partidos por disputar y el Metapán es líder con siete, seguido del Once Deportivo que tiene seis, el FAS suma cuatro al igual que el Sonsonate.

El próximo partido de los tigrillos es este sábado ante los cocoteros. En la primera vuelta, los pupilos de Rubén da Silva sorprendieron al ganar 0-2 en el Quiteño, por lo que este duelo también tiene aires de revancha para los santanecos.