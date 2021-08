El gol de Craig Foster ante Platense que causó polémica

¿Tocó el balón Craig Foster con la mano en el gol contra Platense? Fue la pregunta que dejó abierta la anotación del delantero de Jamaica y refuerzo del Once Deportivo en el partido contra el Platense del domingo en el estadio Antonio Toledo Valle.

El gol de Foster fue al minuto 45 tras un rechazo del portero Nicolás Pacheco a un remate del mismo caribeno, quien siguió la acción y la culminó enviando el balón a la red.

La polémica surgió cuando el jamaicano busca el balón con su pierna izquierda pero también extiende su brazo al interceptar el balón.

El partido terminó con empate de 1-1, pero el tanto del caribeño generó mucho ruido.

Nicolás Pacheco, portero del Platense., explicó que la acción fue muy rápida y no podía asegurar si el delantero jamaicano metió el balón con la mano o con su pierna.

"Soy honesto, no puedo decir si la empujo con la mano o la empujo con la pierna. La jugada fue rápida y cuando tapo el primer remate voy al suelo y no pude apreciar como fue la anotación. El video genera polémica, pero yo no tengo una apreciación de lo que pasó en el momento exacto de definir, no puedo decir si fue con la mano", comentó Pacheco.

Secuencia del GOL de Foster ante los viroleños: