El gol: La deuda pendiente de la selección

La selección de El Salvador terminó su primera ventana de la octagonal consiguiendo cero goles a favor en tres partidos, obteniendo dos empates de local y una derrota de visitante. En total, el equipo cuscatleco sumó dos puntos de nueve posibles y se posicionó en la tabla en el penúltimo lugar.

No ha sido el inicio ideal para el proyecto de Hugo Pérez, no solo porque no se ha logrado la victoria, ni porque hay una sequía de goles, sino también por la forma en que se ha dado esta racha negativa.

En el partido ante Canadá, no se consiguió realizar ningún tiro a puerta, los siete remates hechos salieron desviados de la portería del equipo rival. Pero eso no es todo, ante Estados Unidos y Honduras se consiguieron solamente un disparo a puerta en cada encuentro.

Remates sí ha hecho el conjunto nacional, pero no han llevado dirección a la portería rival. Ante Estados Unidos se hicieron siete y ante Honduras se consiguieron realizar ocho.

Para fabricar las ocasiones de gol, el técnico Hugo Pérez alineó ante Estados Unidos y Honduras a Jairo Henríquez y Alex Roldán por las bandas, con Marvin Monterroza acompañando por el medio y Joaquín Rivas en punta.

Las variantes utilizadas por el estratega fueron Joshua Pérez, Walmer Martínez y Enrico Dueñas en ambos partidos. En el duelo ante la selección de las Barras y las Estrellas, Hugo ingresó a Denis Pineda, mientras que ante “la H” Amando Moreno fue utilizado como cambio.

Tras no obtener goles en esos dos partidos, y considerando la carga física de disputar tres partidos en una semana, el estratega del combinado nacional hizo múltiples cambios en ataque.

Martínez fue el encargado de ser el delantero centro, por las bandas aparecieron Moreno y Pérez. En el medio campo jugaron Dueñas y Roldán, pero para el medio tiempo, con el marcador 2-0 en contra, Hugo hizo variantes y metió a Henríquez, Monterroza y Rivas.

En los últimos diez minutos ingresó otro delantero centro: Erick Rivera, pero tampoco fue suficiente para terminar la sequía goleadora.

Para comprender mejor la situación del ataque cuscatleco hay que comparar lo hecho por sus rivales de estos últimos partidos. Estados Unidos le hizo a los salvadoreños 13 remates, pero solo dos tenían dirección a la portería que defendía Mario González; Honduras logró hacer 11 remates en total, pero solo uno fue dirigido a la meta de los locales.

El único equipo contundente fue la selección de Canadá, quien consiguió hacer 14 remates, con cinco dirigidos al arco de los cuscatlecos, y de esos cinco disparos tres entraron en la portería de la “Azul y Blanco”.

La forma en que han atacado las selecciones rivales a El Salvador en la octagonal ha sido mediante llegadas a los costados y en el juego aéreo, ya sea en tiros de esquina o en tiros libres.

El Salvador cumplió en la zona de la defensa en los primeros dos partidos. Estados Unidos fue frenado por una gran actuación de Eriq Zavaleta y Honduras no estuvo preciso, la única que tuvo con claridad la atajó el portero González.

Pero Canadá aprendió de las acciones de estadounidenses y hondureños. El primer gol llegó tras recuperar el esférico en la media cancha, y rápidamente fueron a atacar por el costado derecho de la zaga salvadoreña para ejecutar un centro raso que Atiba Hutchinson ganó por su velocidad.

En el segundo gol, los canadienses lanzaron el balón al área desde un tiro libre, ganaron el cabezazo pero cambiaron la dirección del balón haciendo un segundo pase, Tajon Buchanan recibe el esférico pero lo recentra para que Jonathan David anote de cabeza sin que le hicieran una cobertura efectiva.

El tercer gol fue producto de un error de Zavaleta al intentar pasarle el balón a Ronald Rodríguez. El futbolista del Toronto FC no se percató de la llegada de Jonathan David y este interceptó el pase. Buchanan se sumó al contragolpe y recibió el pase de David. Poco pudo hacer González en esta acción.