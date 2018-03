El futuro de Neymar se puede resolver este viernes

El futuro de Neymar podría decidirse esta misma semana, pues el París Saint Germain (PSG) ya puso sobre la mesa su oferta y el delantero no pronuncia ni una sola palabra sobre el interés del equipo francés o si se quedará en el Barcelona. Aunque eso podría cambiar este viernes, cuando el astro estará en Miami, en un acto publicitario, y pueda hablar sobre sus planes para la siguiente temporada.El brasileño no ha declarado su deseo de continuar con el Barcelona, lo cual ya levanta sospechas y ha desatado el enojo de varios aficionados y medios de comunicación en la Ciudad Condal.La oferta del PSG ronda los 225 millones de euros (263.7 millones de dólares), sin duda una suma tentadora.El diario francés "LÉquipe" publicó hoy que, en caso Neymar rechace la oferta este viernes, tendrán que activar otras posibilidades.El club de la capital parisina no quiere alargar el caso para tener acceso a otros jugadores en caso de que el delantero del Barcelona les rechace.Entre las alternativas, según el rotativo, el chileno Alexis Sánchez, del Arsenal, cuyo contrato se aparcó "casi oficialmente" el pasado fin de semana, "al menos temporalmente, al ser juzgado incompatible con el de Neymar".Otra posibilidad, añade "LÉquipe", podría ser el joven prodigio francés Kylian Mbappé, por el que también han mostrado interés el Real Madrid y el Manchester City.El diario señala que la dirección parisina, sus abogados y sus accionistas han puesto "todo" en marcha estos últimos días para hacer posible la llegada de Neymar, especialmente para que se ajuste a las normas del juego limpio financiero de la UEFA, pero evidencia que la decisión no es unilateral.