"El futbolista es inteligente pero poco culto"

Invitado de lujo en el programa del lunes. El ex seleccionado chileno, Carlos Caszely, charló con los panelistas sobre el complicado momento del fútbol a nivel mundial.



Complicado principalmente por la pandemia del COVID-19 pero también por la falta de solidaridad por parte de algunos sectores de la sociedad ante la situación. Porque al final, el fútbol no solo depende de los jugadores, sino también de muchos trabajadores que viven de él y que el momento les afecta.



El ex jugador es uno de los partidarios de que el fútbol sin afición no tiene sentido. "Es irreversible que vuelva el fútbol pero yo tengo un pensamiento diferente: Los estadios sin público es como bailar sin música. La pasión, en este lado del mundo, es diferente en Europa", dijo.



"Aunque las medias sean muy fuertes, hay jugadores que se han contagiado. Para mí es irresponsable que vuelva el fútbol", agregó, aunque también entiende que el tema económico comienza a afectar.



Carlos mencionó que "No solo el futbolista ha sido afectado, también un utilero que probablemente gana menos. Esto afecta a todos y no solo a los jugadores. Hay muchos que ganan mucho dinero y no tienen problema pero hay que mirar más abajo".



"Hay muchos casos de utileros o masajistas que le hemos tenido que hacer colectas para llevarle comida a sus casas. No solo afecta al deporte, sino a la economía", mencionó. Además habló sobre la falta de conciencia social en varios jugadores.



A consideración de Caszely "El futbolista se olvida de donde viene. Es inteligente pero poco culto; cuando empieza a ganar dinero se olvida. El fútbol es de fantasía y te cambia la estructura de vida: Grandes hoteles y grandes autos. En esta sociedad todos tenemos que ayudar".



EL FÚTBOL Y LA POLÍTICA

El tema del fútbol y la política entró al análisis ¿Es posible para un jugador hacer un cambio social al entrar en la política? Para Caszely es complicado según su experiencia y su conocida lucha por la igualdad en Chile.



"A los jugadores que van a entrar en política les digo que se pongan un equipo de acero desde el pelo hasta el pie. La política es muy sucia, muy cochina. A veces los mismos compañeros te clavan un puñal por la espalda", dijo.



Los panelistas le preguntaron al legendario jugador del fútbol chileno si la anécdota respecto a que no quiso saludar al dictador Augusto Pinochet eran ciertas, Caszely dijo qué fue lo que pasó en esa ocasión.



"Es cien por ciento verdad que en el 74 no le di la mano al dictador (Pinochet). Mi madre fue torturada como represalia pero en mi hogar nunca fuimos de armas. Nunca nos faltó nada", comentó en el GÜIRI GÜIRI AL AIRE.



También se habló sobre los cambios en el formato de la Concacaf para la eliminatoria rumbo a Catar 2022 que, lejos de sorprender por la posición en la que queda El Salvador, preocupan las decisiones por el tema de salud en la región.



Cristian Villalta mencionó que la situación es complicada,"¿Cómo convences a una selección para jugar en Nicaragua? No se puede jugar un grupo allá sin ninguna garantía".



Y hubo disgusto por la decisión que pone en riesgo la seguridad de los jugadores e incluso de sus familias. "Son 35 selecciones las que deberán moverse para competir apenas en octubre. Es un panorama difícil de imaginar", dijo Eugenio Calderón.



Incluso si hablamos solo de la situación del fútbol salvadoreño, los jugadores llevan más de 4 meses sin recibir salarios y no están en condiciones para afrontar una eliminatoria apenas en octubre. "Hoy se verá con quién están los jugadores y si exigen condiciones", concluyó Villalta.