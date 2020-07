“El fútbol salvadoreño no es rentable”

Juan Saenz emigró a Estados Unidos hace cinco años pero dejó en su natal Isla Espíritu Santo, el recuerdo de sacar del anonimato al equipo de fútbol esta isla del departamento de Usulután: el CD Espíritu Santo, ascendiendo de la liga mayor aficionada a la tercera división y luego a la segunda división.

En el año 2000, inscribieron al equipo CD Espíritu Santo en la liga mayor aficionada de Usulután y desde entonces lucharon por ascender a la tercera división. Saenz dirigió ese equipo, pese a no contar con carnet de entrenador, al mismo tiempo, se desempeñó como dirigente y representante.

Lucharon por el ascenso y tras perder la cuadrangular final en el año 2005 y 2006, en el año 2007 llegó el momento de tocar la gloria al derrotar al Real Tierra Blanca de Chirilagua, San Miguel y ascender a la liga de bronce.

“En liga aficionada dirigí sin carnet porque no era exigencia; luego, saqué el título del curso de entrenadores clase C y dirigí al equipo en la tercera división, legalmente, al grado que junto al entrenador Luis Landos, lo ascendimos a la segunda división”, recordó el estratega.

Se mantuvieron en la liga de bronce hasta el año 2012 que derrotaron al San Sebastián de San Vicente en la final de la campaña, disputada en el estadio Sergio Torres (2-1), y firmaron el ascenso a la segunda división.

Los equipos de la liga de plata se quejaron por la falta de condiciones de la cancha en la isla Espíritu Santo, ante esto, el directorio obligó a que cambiaran de sede. En la isla, solo disputaron dos partidos: triunfo (2-1) ante el Liberal de Quelepa y empate (2-2) ante el Ciclón del Golfo. Se mudaron a Puerto El Triunfo. Una campaña después, descendió a la tercera división y desaparecieron del fútbol profesional.

PUROS LOGROS

Para Juan Saenz, llevar al equipo de su isla al sector profesional marcó su vida, le dejó buenas amistades y lo más importante, culminó el trabajo por el que lucharon sus pobladores por muchas décadas.

El fútbol “me dejó muchas amistades de muchos lugares, pasamos del sector aficionado a la tercera división y luego a la segunda división con mucho esfuerzo”, expuso.

El principal recuerdo es que “por muchos años en la isla hicieron muchos esfuerzos por llevar al equipo a la tercera división y no lo habían logrado, tengo la dicha de llevarlo junto al grupo de jugadores y colaboradores, lo ascendimos dichosamente a tercera y luego a la segunda división. Mucha gente lo intentó y no lo lograron”.

Pero lamentó que esa “cuna de talentos” se desaprovechara ante la falta de apoyo “de la isla salieron buenos jugadores, a muchos no les interesó el fútbol y emigraron a Estados Unidos, como fue el caso de Ever Cortés, un gran jugador, con grandes condiciones, muy corpulento, pero no quiso vivir del fútbol. A los 17 años se fue a Estados Unidos”.

“El fútbol no es rentable, en El Salvador, no se puede decir ‘me dedicaré 100% al fútbol’, no conviene, como dirigente uno hace por completar las necesidades que surgen en el equipo, pero difícilmente se cumple, eso nos pasó. Pero hay empresarios que tienen la posibilidad de hacerlo, tengo la certeza de decirlo, lo hacen al revés”, añadió.

Concluyó diciendo que “desde que tomé al equipo como representante, entrenador, dirigente y lo ascendimos a la tercera división y luego lo descendimos desde la segunda división, no creí que era la forma para mantenerme junto a mi familia, es mentira que uno vivirá del fútbol”.