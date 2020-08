El INDES confirma nuevas fechas para el regreso del deporte y del fútbol

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), anunció las nuevas las fases de la reactivación de la actividad deportiva y según las fechas del máximo ente deportivo el fútbol podrá retornar hasta la etapa 4 y a partir el 19 de septiembre.

En la fase 4, el INDES recomienda que los entrenamientos y competencias deportivas serán de acuerdo a los protocolos específicos de cada disciplina, con distanciamiento físico en los espacios comunes (pasillos, camerinos, banquillos y área de ventas de productos alimenticios, entre otros) y con medidas de bioseguridad.

Una de las novedades es la creación en la fase 2 de una especie de burbuja en las instalaciones para prácticas de la selección nacional mayor comiencen a prepararse de cara a la próxima fecha FIFA de octubre.

En el ciclo o fase 2 del Protocolo de Acción para el Retorno Responsable de la Actividad deportiva ante la pandemia del COVID-19, el INDES también explicó que autorizará el retorno de los entrenamientos de selecciones que tengan alguna competencia pero siempre con los respectivos protocolos de bioseguridad autorizado.

"A partir del 20 de agosto, si así lo considera la FESFUT y la Primera división, nosotros estaríamos autorizando que la FESFUT tenga esta concentración de 25 jugadores bajo el estándar antes mencionado", dijo el titula del INDES y exseleccionado de baloncesto.

En el ciclo 2, que estará activo desde el 20 de agosto, los equipos y selecciones ya podrán iniciar sus entrenamientos presenciales ya sea de manera individual o con grupos de 10 atletas, bajo los respectivos protocolos de bioseguridad.

Según recalcó Bukele las nuevas fechas anunciadas para el deporte podrían ser modificadas si la Asamblea Legislativa aprueba un nuevo decreto para regular la reapertura económica."Si mañana hay un acuerdo entre la Asamblea y el Ejecutivo tendríamos que tomarlo en cuenta y hacer las modificaciones respectivas”.

En la fase 3, el INDES informó que el público en general podrá ejercitar en escuelas, clubes deportivos y similares, que pertenezcan a federaciones y asociaciones deportivas nacionales, bajo los respectivos protocolos y medidas de bioseguridad.

Según el INDES en el ciclo 3 también recomienda que la apertura y el acceso de usuarios a los gimnasios de musculación sea con el respectivo distanciamiento físico, así como la higienización antes y después del uso del equipo por cada persona, y con sus medidas de bioseguridad.

En esta etapa, el instituto aún no recomienda la práctica deportiva de atletas menores de edad en instalaciones privadas como escuelas, clubes, gimnasios y afines.

En el caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Bukele dijo que ya están a un paso de tener aprobado el protocolo de bioseguridad y le solicitó la creación de una "Semiburbuja" para iniciar los entrenamientos de la selección de cara a la fecha FIFA de octubre que marcará el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Me reuní con Hugo Carrillo y él me hacía una solicitud si no podíamos crear una semiburbuja para que la selección pudiera entrenarse por si hay la posibilidad de que la FIFA ratifique la ventana para jugar en octubre.", dijo Bukele.

“La @fesfut_sv presentó un protocolo completo, subsanaron las observaciones y dimos el visto bueno y lo enviamos [email protected] Esperaría que entre hoy y mañana @SaludSV de una respuesta al igual que con otras federaciones”, comentó Yamil Bukele sobre el tema.

En el programa del Güiri al Aire Bukele declaró que no será una exigencia para los equipos realizar las pruebas para detectar o descartar casos del COVID-19 a los jugadores pero si habría un seguimiento, chequeos y tamizaje a los futbolistas.

La apertura total de toda la actividad deportiva será con el ciclo 5 a partir del 5 de octubre y en el que el INDES recalca que es responsabilidad de los participantes y de los organizadores de los eventos deportivos minimizar los riesgos de contagio, redoblando las medidas de bioseguridad y nunca bajar la guardia.