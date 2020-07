“El fútbol profesional marcó mi vida, pero me costó consolidarme en la liga mayor”

El ex defensor Julio Bernal dejó el fútbol hace tres años y ahora trabaja como preparador físico de una academia de tenis. El fútbol marcó su vida, lo sacó del anonimato, pero considera que pudo aportar más, dijo adiós al fútbol a la edad de 29 años con el Atlético Comalapa de la segunda división, en el año 2017.

Comenzó en el fútbol en las categorías juveniles del Alianza en el año 2005 junto a Gustavo López, Rafael Burgo y Justino Umaña, entre otros futbolistas. Tenía 13 años de edad y muchos sueños por cumplir.

Salió del equipo albo a préstamo, logró tres ascensos a la liga mayor con diferentes equipos: el UES, Santa Tecla y Real Destroyer, pero admite que su principal deuda fue consolidarse en la liga mayor, como lo lograron algunos jugadores de su generación.

Luego de tres años con los albos, se fue a préstamo con el Municipal Limeño, de la segunda división, pasó al UES y alcanzó al ascenso en el año 2010 con los escarlatas, pasó al Santa Tecla en el año 2012 y disfrutó su segundo ascenso de segunda a primera división, se marchó al Once Municipal y también jugó con el Brasilia de la liga de plata.

Con el Destroyer del Puerto de La Libertad también cosechó un ascenso en el año 2015, conocieron sus condiciones en el Sonsonate de la liga mayor, Vendaval de la liga de plata, hasta que decidió poner fin a su carrera en el Atlético Comalapa, en el año 2017.

PROBLEMAS CON GAMARRA

Tras salir del Municipal Limeño de la segunda división, el Alianza lo cedió a préstamo al equipo Universidad de El Salvador y alcanzó el ascenso a la liga mayor en el año 2010, se mantuvo en el equipo hasta el año 2012, que la directiva del equipo universitario contrató al entrenador Roberto Gamarra y le dieron de baja.

Reconoció que “me faltó consolidarme en la primera división, llegué, estuve un par de años, pero pienso que quizás tuve que estar en algunos equipos más tiempo y haber jugado más tiempo. Quizás por cosas que a veces estaban en mi control y otras no, por eso no se dio la oportunidad de otras cosas”.

¿Por ejemplo? “del UES salí por algo que yo no tenía nada que ver, era estudiante del UES y me querían (afición y directiva), logré el ascenso con el equipo a la liga mayor, era de la casa, pero llega el entrenador Roberto Gamarra, que había tenido problemas con Lisandro Pohl en el Alianza y nosotros cada año nos prestaban al UES, junto a Justino Umaña. Llega el ‘Toto’ y dijo ‘con ellos no voy a contar’, (lo hizo) por motivos personales, por el problema con el Alianza. ¿Qué culpa tenía en ese caso?, pero se dio”.

Nunca habló con el entrenador “el gerente del equipo me dijo que no contaban conmigo, fue un 30 de diciembre (2012), porque le dieron carta blanca al entrenador para que hiciera lo que quisiera. No entendí en el momento, estaba joven, 22 años de edad, me sentí muy mal, luego entendía al hablar con gente de experiencia como Ramiro Carballo y Óscar Navarro, quienes me decían que es normal en el fútbol con personas que se comportan así, terminé de asimilarlo. Me dije, Dios sabe cómo hace las cosas.”

El problema, según el jugador, fue encontrar equipo porque el siguiente torneo iniciaba en menos de una semana. Emigró al Santa Tecla. “Lucha increíble para quedar en el Santa Tecla, 30 de enero me dio de baja Gamarra y el torneo iniciaba el 7 de enero, difícil para agarrar equipo, Edgar “el Kiko” Henríquez era el entrenador del Santa Tecla. Entrené y me dijo (Henríquez) que necesitaba a un delantero, no quiero defensas, te aviso para que no pierdas tu tiempo”.

Pero siguió entrenando “tres semanas entrenando, y me dijo de nuevo que no me ocuparía, a no ser que ‘tengas un contacto en la directiva para que te meta, de todas formas ellos son los que te van a pagar’, hablé con el gerente y sorprendido (por lo dicho por Henríquez), luego me notificaron que sí arreglaríamos. Gracias a Dios logramos el ascenso, en la juventud a lo mejor no asimilaba, no entendía (los problemas)”.

NUEVO CAMINO

Todas esas aventuras quedaron en el pasado y ahora piensa en forjarse un mejor futuro. Durante la pandemia trabajó en el transporte de periódicos, un tío es distribuidor; pero también estudia tercer año de licenciatura educación física y además se desempeña como preparador físico “trabajo en el Círculo Deportivo Internacional como preparador físico de los niños de la escuela de tenis, el 10 de junio cumplí un año. Una hora de entrenamiento y la otra parte de la clase con los entrenadores de tenis”, sostuvo.

Comenzó las clases de entrenador clase D “quiero prepararme para no llegar empíricamente a dirigir, antes se daba eso, pero los tiempos han cambiado, antes sacaban un ‘medio curso’ y ya (dirigían) yo quiero prepárame bien, primero agarrar experiencia a nivel infantil y juvenil, con el paso del tiempo, primero Dios, sacar el curso clase C, empezar en tercera división y escalar poco a poco, no tengo prisa, sé que hay proceso que seguir como todo en la vida”

El fútbol le dejó buenos momentos “cosas interesantes, uno tiene el sueño de llegar a la primera división, me acostumbré a relacionarme en la liga mayor, que la gente me viera como jugador de primera división. Todo inició como un sueño, después fue una realidad porque toca acostumbrarse, el fútbol marcó mi vida porque uno aprende muchas cosas, nunca se deja de aprender, se conoce gente de todas clases sociales, desde pobres, hasta gente con mucho dinero”.