El fútbol playa y sala podrían entrar al programa de los Juegos CAC 2023

Yamil Bukele, presidente del INDES, informó que hay gestiones en marcha para que el fútbol playa, fútbol sala, fisicoculturismo y ajedrez sean deportes oficiales y sumen en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

"El fútbol playa, fútbol sala, fisicoculturismo y ajedrez son los deportes que estamos batallando para que no sean de exhibición y entren al medallero. El Salvador tiene ventaja sobre estas disciplinas deportivas y el organizador no tiene temor de sumarlas pero tenemos afición y selecciones de peso para competir y nos sume en el medallero", dijo el titular del INDES en charla con el programa radial Güiri Güiri al Aire de El Gráfico.

Bukele, ex seleccionado de baloncesto, también explicó que aún no se ha firmado el contrato con Centro Caribe Sports luego de ser adjudicada la sede a San Salvador para tercera cita del ciclo olímpico.

"Ya está creado el Comité Organizador de los Juegos y ya está publicado en el Diario Oficial, ya es ley y ya puede funcionar. Falta la firma del contrato con Centro Caribe Sports, cuando se adjudicó la sede al país faltaban 24 meses, hoy faltan 20 meses, no tenemos un contrato al cien por ciento definido, lo bueno que ahora en la tarde voy a tener una conversación sobre los puntos que no nos parecieron sobre el contrato que se había enviado inicialmente, he escuchado buena aceptación por parte de Centro Caribe Sports para corregir algunos puntos", explicó.

"Queremos que los Juegos, a pesar del tiempo, sean una juegos excelentes y la participación de nuestros atletas haga eco", enfatizó Bukele.

El Comité Organizador de los JCAC será presidido por Yamil Bukele y estará conformado por dos representantes del Comité Olímpico de El Salvador, dos miembros de la Alcaldía de San Salvador y tres personas más que nombrará el titular del INDES como el tesorero y secretario.

"Todavía no he nombrado el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero su servidor va a ser el presidente...En unos 10 días tendremos los nombres de quiénes lo van a conformar. Si esto no camina nos tocará brincarnos un poco la cerca y mantener una relación directa con Centro Caribe Sports ", dijo.

"Yo no tengo ningún problema de trabajar con todos los involucrados siempre y cuando haya respeto a las instituciones y se sepa cuál es el peso y significado que tiene el INDES; el peso y significado que representa un Comité Olímpico en nuestro país, si esas condiciones se dan va a ser muy fluido",, indicó.

Bukele confirmó que la federación de fisicoculturismo, lucha serán reubicadas en otros escenarios deportivos. También serán trasladadas del Mágico González las disciplinas de lanzamiento de jabalina, martillo y disco.

"La Federación de Fisicoculturismo no tiene porque estar en un estadio de fútbol, puede estar en otra localidad que tenga las condiciones apropiadas para su deporte y mayor espacio. Si sacamos a la Federación de Luchas es para potenciarla en otro espacio acorde al deporte", dijo Bukele.

Respecto a la remodelación del estadio Jorge Mágico González, recalcó que "el estadio es para los atletas...Todo mundo tiene opiniones diferentes, todo mundo quiere que se le atienda, todo mundo quiere que el estadio sea para una cosa o para la otra, a todo el mundo se ha escuchado incluso antes de tirar el diseño", enfatizó el funcionario.

También opinó sobre el museo para Jorge "Mágico" González. "El museo no solamente va a servir para honrar a una persona que es referente del fútbol, el museo va a servir para que los visitantes tengan un punto turístico y conocer quién es la persona de que se habla mucho en el fútbol", dijo.

"Haya Juegos o no haya Juegos Centroamericanos o cualquier evento internacional era necesario y justo la intervención de estos escenarios deportivos'', enfatizó Bukele.