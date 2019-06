“El fútbol ha cambiado mucho en El Salvador”

La presencia del brasileño Antonio Teodoro dos Santos Filho, “Toninho”, en el nuevo banquillo del Once Lobos ha generado gran revuelo entre los aficionados yuqueros.

En términos generales aún se recuerda a Toninho dos Santos por su doble paso en Firpo y Águila, donde sumó 96 juegos de liga y anotó 43 goles, lo que le abrió las puertas para militar en el América de México, donde el público le dio el mote de “Bíblico”.

Ahora, Toninho hace mancuerna con Efraín Burgos de manera voluntaria, con el único fin de ayudar a su amigo en la enorme tarea de reestructurar al centenario equipo de Chalchuapa y que terminó último de su grupo en el torneo anterior y que no bajó a tercera división por el simple hecho que no hubo descenso en la liga de plata.

¿Qué sientes al retornar al fútbol salvadoreño, pero ahora como asistente técnico, una nueva faceta de tu carrera deportiva?

Estoy en el país por otro proyecto de mi empresa de importación desde China, pero en el lapso de tiempo de estar en el país volví a jugar fútbol de manera aficionada, en "papi fútbol" y siempre en las pláticas que hay entre amigos surgió la idea de poder apoyar al fútbol nacional en el tiempo que me quedaba libre. Ahora se presenta un trabajo diferente con Once Lobos, pero consciente que al fútbol salvadoreño se le debe trabajar más, de distintas maneras, para que resurja nuevamente.

¿Has notado una diferencia marcada en el fútbol que se practicaba antes en tu tiempo de futbolista en el país al que observás hoy?

Claro, no lo digo yo como ex futbolista, lo dice toda la gente con la que me encuentro en la calle; lastimosamente el fútbol en El Salvador ha cambiado. Todos recuerdan que Firpo en mi época tenía un equipo espectacular, pero la verdad el resto de equipos de esos torneos en que jugué tenían grandes planteles, buenos jugadores, un Águila con los Coreas, Pelé Zapata, Hugo Coria, Alianza con Chelona Rodríguez y demás, llegué a Firpo junto a Fernando de Moura, un jugador que conocí en el aeropuerto de Río de Janeiro, llegaban grandes jugadores que hacían diferencia en la liga, algo que hoy es difícil ya que lo poco que he logrado ver el fútbol nacional me cuesta mucho identificar a los nacionales con los extranjeros porque los jugadores foráneos en El Salvador no hacen diferencia.

Toninho y Cienfuegos, en la final de 1990. /FOTO: ARCHIVO.

¿Cuándo decidiste tomar la función de técnico luego de 20 años como futbolista activo y llegar de asistente al Once Lobos?

La verdad es que no lo decidí. Vine a Once Lobos para ayudar a Burgos, para ayudar a un amigo, no he firmado nada con la directiva del equipo, estoy trabajando con el profesor Burgos mientras termino mis actividades en el país con la empresa importadora donde trabajo, nunca me pasó por la cabeza ser entrenador de fútbol, saqué hace años mi título de entrenador en Brasil pero estoy en Chalchuapa para ayudar a un amigo, para apoyarlo en este reto que tiene de reestructurar al Once Lobos, un equipo de tradición en El Salvador y que terminó mal la temporada pasada.

Estoy en el equipo por mi propia voluntad, no me ata nada al Once Lobos, solamente el deseo de aportar, de ayudar, de transmitir lo que el fútbol me enseñó y la verdad hay buenos futbolistas en Chalchuapa y sus alrededores, siento que este proyecto que quiere impulsar el profesor Burgos puede dar resultados si se le deja trabajar y apoyar; no sé cuánto tiempo estaré en el país, puedo estar 15 días o un mes más, depende mucho de los negocios que estoy haciendo en el país, el profesor Burgos sabe de esto y mientras tanto lo estoy apoyando en su pretemporada.

También habló de su nueva faceta fuera de las canchas.

¿Cómo tomás esta nueva experiencia en tu vida?

Es una bendición de Dios que me permita estar acá, ayudando a jóvenes valores del Once Lobos y ayudando al profesor Efraín (Burgos). Me lleno de nostalgia sentarme y pensar en todo lo que viví hace más de 30 años en El Salvador, un país que me sirvió de trampolín en mi carrera para jugar en México, Chile, Brasil, Colombia y luego jugar en Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes, Líbano y cerrar mi carrera en Bolivia con el Blooming. Ha sido un ciclo de 20 años de mi carrera gracias al fútbol, que me ha brindado esto, y todo eso lo comencé en el Firpo. De Águila casi no recuerdo mucho porque solo jugué tres meses; pero de Firpo sí, hice muchos amigos allí. Me habría gustado jugar a la par de Díaz Arce, quien estaba en esa época con Dragón y que llegó luego a Firpo para sustituirme.

Éste dia bajo la dirección del profesor Efraín Burgos y el brasileño Toninho Dos Santos, se inicio con las visorías para jugadores juveniles entre las edades de 17 a 19 años, atendieron la primera convocatoria 53 jugadores. Se muestran algunas imagenes de la primer visoría. pic.twitter.com/k4801EpPWJ — CD 11 Lobos Oficial (@11_LobosOficial) 28 de mayo de 2019

¿Qué recuerdas de tu paso en El Salvador?

Tengo muchas anécdotas, una de ellas es que no sabía que Raúl Toro había jugado con Firpo. Cuando uno sale del país a jugar a otro en mi época no había redes sociales y nunca me enteré que un jugador de la clase de Raúl Toro había jugado primero en Alianza y luego en Firpo. Ahora con la tecnología es todo distinto, te das cuenta de muchas cosas que en mi época solo se sabía por radio o leyendo los periódicos. El fútbol nacional no es el mismo al que jugué acá, no miré siquiera la final del torneo pasado, no lo pude ver, cuando ves poco fútbol nacional o fútbol mexicano es como tratar de comparar dos cosas en dos tiempos diferentes. Ya no he visto ni al América cómo juega hoy.

Toninho tuvo un paso en Águila, breve. /FOTO: ARCHIVO.

A tu criterio, ¿quién ganará la Copa América en tu natal Brasil?

Lógico que me gustaría que mi país, pese a que Neymar no la jugará por lesión. Es una lástima que un jugador de su talento se pierda una competencia de esas. Las otras selecciones son pocas que pueden aportar, por allí Lionel Messi puede hacer lo suyo, pero Brasil jugando de local puede hacer la diferencia.

FICHA

Nombre: Antonio Teodoro Dos Santos Filho

Data: Ivaipora, Paraná, Brasil, 29 de mayo de 1965

Estatura: 1.87 metros

Peso: 195 libras

Apodos: El Bíblico, Toninho.

Trayectoria: El Salvador: Luis Ángel Firpo (1988-l989 y 1990), Águila (2002-2003). Costa Rica: Club Sport Herediano (1989). México: Club América (1990-1992). Chile: Colo Colo (1994). Colombia: Deportivo Cali (1992-1993 y 1996), Deportes Tolima (1995), Junior de Barranquilla (1996), Club Atlético Bucaramanga (1996-1997). Brasil: Fluminense (1997. Arabia Saudita: Al-Ittihad (1997-1998). Emiratosd Árabes Unidos: Al-Jazira (1998-1999). Líbano: Al-Ansar (1999-2000). Catar: Al-Gharafa (2000-2001). Bolivia: Blooming (2004).

Palmarés: Campeón de liga con Luis Ángel Firpo (1988-89). Campeón de Copa Chile con Colo Colo (1994). Campeón de la Copa Interamericana con el América de México (1991).