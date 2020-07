El fútbol, en el limbo, tras retraso de la fase dos de reapertura

De nuevo el fútbol sufre retrasos. El regreso a la competencia se vuelve cada vez más lejano y complicado culpa del avance de la pandemia y la difícil situación por la que pasa la sociedad que impide la vuelta a la nueva normalidad.



En el GÜIRI AL AIRE hubo espacio para el análisis sobre si la Federación Salvadoreña de Fútbol está estudiando la situación por el beneficio de los jugadores, que son al final los más afectados ante la falta de ingresos.



"Finalmente no entramos a la fase 2. En todo caso, los planes del deporte, que deberíamos decir que es solo del fútbol, van a ser sujetos a una profunda revisión en las próximas semanas", anunció Cristian Villalta en el inicio de la transmisión.



Y a esta discusión se unió David Linares, presidente de la segunda división, sobre la situación en la que hoy por hoy se encuentra la posible vuelta del fútbol a la competencia.



Linares fue claro en afirmar que "lo más complicado en este momento es no saber lo que implica la decisión anunciada ayer por el presidente", agregando además que "a la segunda división todavía le damos tiempo. No sé qué ocurrirá con la primera pero estaremos pendientes de lo que nos informe la federación".



"Creo que podría la FESFUT solicitar y hacer un solo torneo y pelearlo todo de enero a julio (ascenso, descenso y representantes CONCACAF) y buscar la normalidad a partir de la temporada 2021-2022", dijo el dirigente de la segunda.



Dijo además que en el tema de salud ya hay ciertos avances. "Nos adelantaron que el MINSAL quiere fotografías de los escenarios deportivos probablemente para que las recomendaciones de protocolo vaya sobre esa base. Ya trasladamos esa información también. No sé si alcanzará el tiempo".



DINERO PARA JUGADORES



Rodrigo Arias comentó que el dinero que brindó la FIFA para el desarrollo del fútbol, es de los jugadores y son a ellos a quien debe beneficiar sin poner condiciones como el hecho de que si el torneo no se realiza, no hay ingresos para ellos.



"El dinero que dio la FIFA es para el futbolista. Ese dinero es de ellos y la FESFUT tiene que entender que el dinero no es de ellos, sino del jugador, y ojalá que se los den, jueguen o no", dijo Arias.



En esa misma línea, Eugenio Calderón comentó: "Creo que la FESFUT debería estar consultando y escribiendo lo que está ocurriendo en el país. La tercera y la segunda deberían tomar ya la decisión de dejar toda su actividad para el 2021 y tomar los recursos para apalear la crisis del jugado".



Samuel Gálvez, presidente de la primera, dijo que el dinero que dio FIFA solo se entregará si se lleva a cabo el campeonato, según les informó la FESFUT. " No se trata de tomar el dinero y repartirlo a los jugadores. Yo sé que lo lógico es eso pero la FIFA dice que si no hay torneo, no hay entrega del dinero", dijo, algo que descartó Villalta con conocimiento de los reglamentos respecto a esos ingresos.



"Debería comenzar a evaluarse la posibilidad que el jugador que quiera puede quedar en libertad ya. Lo que no puede pasar es que el jugador siga con un contrato vigente sin percibir un ingresos", dijo Villalta.



Cristian Concluyó: "Los jugadores quieren una solución de aquí a diciembre. Esta crisis es real". Orestes Membreño agregó: "Hay una crisis y hay gente que no ha ganado ni un peso desde marzo. La gente quiere una solución ante la falta de salarios. Es responsabilidad de las autoridades ver qué se va a hacer de enero en adelante".