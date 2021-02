"El fútbol de El Salvador es exigente y se vive con pasión"

El mexicano Carlos Alberto "Gullit" Peña sigue entregándose plenamente en cada entrenamiento que realiza con la plantilla de FAS, su nuevo equipo en su vasta carrera profesional dentro de las ligas de México, Escocia y Polonia y con la selección tricolor mexicana.

Peña admitió que desea dejar su huella lo más profundo posible en el fútbol nacional y especialmente en los corazones de la fanaticada asociada y reconoce que no le será fácil en un fútbol que desconoce en lo personal pero admite que será un reto alto en su búsqueda por retornar a los reflectores mediáticos a nivel mundial.

¿Qué lecciones te ha dejado tus primeros entrenamientos con el plantel de FAS en casi una semana de labor de campo en el estadio Óscar Quiteño?

Feliz por el recibimiento que he tenido de toda la gente de FAS y de toda la afición. Estamos entrenando fuerte para llegar lo más pronto posible a nuestro nivel.

¿Qué sientes que te hace falta. Tomar ritmo de juego?

Claro, he estado entrenando en mi casa, en el gimnasio pero no es lo mismo que lo hagas en una cancha de fútbol. Todos los jugadores sabemos eso,que no es lo mismo entrenar aparte, al final te sirve muchísimo para estar bien físicamente, pero a la hora de estar en la cancha el ritmo de juego es distinto, nos estamos capacitando bien para llegar al máximo a la hora de jugar.

Sós un referente del fútbol mundial. ¿Qué te dicen dentro del plantel de FAS, especialmente los más jóvenes que solo te habían visto jugar por televisión?

La verdad, agradecido con los compañeros que me han tocado. Muchas veces estar en un vestidor con muy buen ambiente, con armonía es difícil, ahora estoy en un gran vestidor. Trato la manera de trabajar al día a día, conversar con la gente y de divertirme dentro de la cancha, en el vestidor y el del FAS es un gran grupo.

Pese a tu fama mundial has demostrado que eres un jugador que mantiene los pies sobre la tierra, se lo has demostrado al plantel de FAS esta semana...

Siempre he sido así, tengo una buena base de mis padres quienes así me han criado, siempre soy como soy, no finjo, no soy hipócrita, soy amable, así me han criado, así nací y así seguiré, creo que esa gente que se le sube la fama a la cabeza, no sé, allí ellos, nunca me ha gustado meterme en la vida de los demás, soy así, no soy una persona agrandada y siempre contarán conmigo en lo que sea.

¿Qué has platicado en la interna de FAS, especialmente con la gente veterana del equipo y con los otros dos extranjeros que están en el plantel?

Hemos platicado con (Luis) Perea y con Guillermo (Stradella) más del recorrido que tengo y el recorrido de ellos, algunos tips de la gente de El Salvador, todos dentro del camerino son buena onda, hay un buen ambiente dentro del equipo y eso se transmite dentro de la cancha a la hora de los entrenos.

¿Ya extrañabas ese ambiente que se genera dentro y fuera de las canchas del fútbol, que te reconozcan, que te pidan autógrafos, fotografías con los hinchas?

Sí, ya lo extrañaba, quería sentir eso dentro de la cancha, como lo he dicho, salí de mi casa a los 13 años a buscar mi sueño de jugar fútbol y gracias a Dios en FAS me lo están permitiendo. Entonces trato de aprovecharlo al máximo, de divertirme, de meter goles que es lo más hermoso en el fútbol por mi posición, trato de hacer goles, de hacer pases a gol y me divierto al estar dentro de una cancha de juego y dentro de un vestidor.

#FAS

El primer día de @G27Gullit con FAS.



Así fue el entrenamiento del jugador mexicano con el equipo Tigrillo en Santa Ana. pic.twitter.com/f7k2IVtT4e — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) February 5, 2021

¿Ya llegaste a tu peso idóneo para desenvolverte bien dentro de la cancha o aún te hace falta bajar algo de peso?

Sinceramente me hace falta bajar un kilo más en mi peso para estar bien, un kilo que bajemos y llegaré al peso en que siempre me he mantenido y si el entrenador desea que baje más de peso no hay problema, lo bajamos, estoy a las órdenes del entrenador para darle resultados al equipo.

¿Qué te ha exigido el técnico Jorge Rodríguez en el sentido de tu movilidad dentro del campo de juego?

Claro, él sabe lo que puedo dar, sabe que me gusta mantener el balón y me pide que pida mucho la pelota, que me esté moviendo y me ha dejado la libertad para poder encarar y poder llegar a la portería rival, (Jorge Rodríguez) es un entrenador que está abierto a la plática, no como otros, aunque respeto el estilo de cada quién ya que hay otros que no se prestan al diálogo, muy diferente con el técnico de FAS.

¿Es prematuro afirmar que Carlos "Gullit" Peña será titular el próximo sábado en el estadio Jorge Suárez ante Isidro Metapán en la fecha inaugural del Clausura 2021?

Estoy a las órdenes del profesor Rodríguez, es un tema que por ahora no hemos tocado todavía. Todavía falta una semana para adaptarnos más al equipo, seguir entrenando fuerte, el profe, tanto acá como en otros lugares en que he estado jugando siempre he respetado las decisiones del entrenador y en FAS no será la excepción. Si el profe me ve bien me lo platicará, me lo ha dicho, estoy a la disposición de él, entrenar bien, ganarme a los compañeros y buscar un puesto de titular en FAS ya que es el entrenador quien decidirá.

Hemos observado que pese a que sós un centro delantero nato te gusta arrancar desde atrás y no le niegas a nadie una asistencia de gol...

Así es, creo que siempre lo he hecho así, me gusta siempre el gol, pero si tengo a un compañero para que lo haga lógicamente le pasaré la pelota. FAS no es el equipo del 'Gullit' Peña o el equipo de Perea, acá el equipo es el FAS y si el que meta el gol ganamos todos y podemos así festejar.

¿Te has entendido bien en el ataque con Wilma Torres?

Sí, es un buen jugador y como persona, no se diga, espero hacer una buena mancuerna con él y con los demás compañeros que tienen también una gran calidad.

¿Cómo te imaginas el próximo sábado por la noche tu debut en el fútbol nacional de visita ante Isidro Metapán?

Me la imagino ganando, siempre positivo, sé que el rival cuenta mucho, nunca menosprecio a nadie, me gusta que haya competencia, eso hace que la afición se divierta y que uno como jugador se crezca, me visualizo ganando, que ningún jugador de los dos equipos salgan lastimado, que demos buen espectáculo y que ganemos nosotros y porqué no anotando en ese juego.

Supimos que uno de tus anhelos en el país y en FAS es conocer a Mágico González...

Claro, me han dicho muchas cosas de él, demasiadas cosas buenas, solo lo he visto en videos y creo que es un ídolo para muchas personas en el país y claro que esperaría con ansias que se me dé esa oportunidad de conocerlo, de poder estrecharle la mano y platicar de fútbol, de sus vivencias en el FAS y su aporte al fútbol mundial.

¿Qué ha pasado con el look de Carlos Peña, su peinado, no lo usarás más?

Solamente para jugar juego con el pelo suelto, pero para entrenar me lo agarro, pero siempre he jugado con el pelo suelto, siempre lo haré así mientras no se me caiga el cabello siempre jugaré con mis colochos que por cierto son naturales, no es que me los mande hacer, creo que en mis redes sociales tengo una fotografía de niño en que traigo puesta una playera de Tigres y desde pequeño he tenido esos rizos, siempre he jugado con ellos y hasta que se me caigan los mantendré.

Has jugado en Escocia, en Polonia, ¿nunca pasó por tu mente que algún día jugarías en Centroamérica y especialmente en El Salvador?

No estoy cerrado para ninguna puerta, me encanta el fútbol, los retos en otras ligas del mundo, conocer cómo se juega, esta es una gran oportunidad, con un gran proyecto con el más grande de El Salvador, vengo a aportar mi fútbol, mis goles, a divertirme y porqué no alcanzar bordar una estrella más a este escudo.

Antes de aceptar la oferta de FAS, ¿cómo te trataron en Guerreros de La Plata de Hidalgo en la tercera división de México donde entrenaste?

Claro, ellos me hicieron la invitación y yo encantado de estar con los jóvenes de ese equipo de tercera división de mi país, de contarles mis experiencias y conocer las suyas, no me comparo con ningún jugador, trato de hacer lo bueno de cualquier jugador y evitar lo malo que haga, les brindaba consejos a los chavos si me lo pedían, pero con ellos me ayudaron mucho a retomar mi forma física.

¿Consideras que el fútbol salvadoreño es más cálido, más abierto, sin las restricciones que exige el fútbol mexicano por su mejor estructura y finanzas?

No, acá hay mucha exigencia cuando te toca jugar, lo viví cuando vine con la selección (de México) y contra Isidro Metapán cuando jugaba con el León, sentís en verdad una exigencia fuerte, en lo personal me encanta jugar con estadio lleno, no es lo mismo que anotes y que no haya gente en los graderíos, es lindo verlos celebrar, abrazarse de alegría, que griten los goles, que rían y que lloren de felicidad, la gente le da un sabor diferente al fútbol, aquí en El Salvador hay una gran afición, lo he visto, lo he sentido y no se diga la afición de FAS que es muy apasionada.

¿Qué recuerdo tienes de esa noche en el estadio de Metapán cuando llegaste con el León por la Liga de Campeones de la CONCACAF?

La verdad eso fue hace muchos años, hace seis años, incluso me lo recordaron unos aficionados del (Isidro) Metapán. Claro que fue un partido muy complicado, a los equipos mexicanos les cuesta venir a jugar acá, es un ambiente fuerte, muy duro, la afición se mete de lleno al partido.

¿Te ha sorprendido saber que la liga salvadoreña es la única en América en que se ha permitido tener aficionados en sus estadios por el tema de la pandemia?

No me sorprende, por algo lo están permitiendo, creo que se llevan las medidas sanitarias adecuadas para que dejen entrar a la gente, si todos hacemos caso y las acatamos creo que no hay problema en ver que la gente disfrute del fútbol.

¿Hay temor en Carlos Peña en contagiarte del COVID-19 en tu estancia en el país?

No tengo temor, creo que nunca he tenido temor de nada, estamos expuestos a todo, claro que me cuido con las medidas sanitarias que me permite hacerlo, tanto con el club que me ayuda en eso, trato mejor de no involucrarme con mucha gente ya que no sabes de dónde vienen. No crean que es por mala onda cuando le piden a un jugador una foto o un autógrafo y le decimos que por favor use un cubrebocas para la prevención sanitaria ya que podríamos perdernos unas tres semanas y eso no le conviene a nadie, ni al jugador ni al equipo. Debemos seguirnos cuidando, a tomar las precauciones debidas para que todos sigamos bien.

¿Aún no conoces la ciudad de Santa Ana o la ciudad capital?

Aún no las conozco, mi rutina diaria es ir al estadio a entrenar y regresar después al hotel en donde me estoy alojando en San Salvador. Claro que me encantaría conocerlas, pero todo a su tiempo, por ahora mi mentalidad es hacer bien las cosas con el equipo y el tiempo dirá si podemos comenzar a conocer a El Salvador.

¿Qué dicen en Ciudad Victoria, tu ciudad natal porque vas a jugar en El Salvador?

Están contentos, mi familia está feliz, contenta porque esté acá, ellos saben que mientras yo esté feliz en cualquier parte del mundo ellos también estarán felices, como comento salí de mi casa a los 13 años y ellos disfrutan cada momento que me ven jugar, me apoyan, siempre están conmigo, ahorita ellos están contentos que yo esté feliz acá en El salvador porque hay gente que me quiere, que me respalda, están contentisimos y la gente de Ciudad Victoria saben que siempre los recuerdo y que siempre tendrán mi mano, mi ayuda cuando lo requieran.

¿Hay una meta en tu mente que busque superar tu récord de goleo?

La verdad, no sé cuál es mi marca de goleo en los equipos en que he jugado en mi carrera profesional, solamente meto los goles, los festejo y me pongo contento pero nunca me he detenido en averiguar cuál es mi marca personal de goles. No tengo incluso una manera de celebrar mis goles, ya veremos cómo celebraré mis goles con el FAS, veremos qué nos inventamos para celebrarlos.

¿Qué mensaje le mandás a la afición de FAS que espera tu debut oficial en la liga?

Muchas gracias por el recibimiento que me dieron, ellos viven el fútbol con gran pasión, agradecerles por ese entusiasmo que muestran al equipo y que vamos a ir de la mano a seguir adelante para conquistar ese título que se les ha negado.