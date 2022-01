El frío no doblegó a los salvadoreños

Dicen que el salvadoreño aguanta cualquier clima. Que no importan las condiciones siempre encuentra la forma para adaptarse y así es. No solo la selección tuvo que adaptarse al clima, sino que también los aficionados demostraron su fidelidad con la azul y blanco.



Una cantidad considerable de aficionados llegaron al Lower.com Field para apoyar a la selección salvadoreña, en un clima de -4 grados que complicaba el juego de la selección pero que el calor de los compatriotas nunca faltó.



Incluso más de algún seguidor de otro país llegó a apoyar a El Salvador, como un mexicano que con una bandera azul y blanco gritó que "latinos somos todos" y que había que apoyar a los suyos.



Evidentemente más norteamericanos. El frío es lo suyo, se nota, se siente y lo viven de una forma más habitual que los que no somos de acá y no estamos acostumbrados a los grados bajo cero.



Ya lo dijo René Pérez Joglar en la multipremiada canción "Latinoamérica": "Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima" y la selección confirmó esta premisa pese al resultado



Pero antes del pitido el espectáculo estuvo asegurado al mejor estilo de las películas gringas: fuegos artificiales, luces por doquier, el himno sonando a capella en la voz de un cantante local y la afición norteamericana coreando a todo pulmón el famoso "USA, USA".



Después de los himnos, el cambio de cancha. Estados Unidos prefería comenzar por derecha y El Salvador movía el balón. En el cambio de cancha, ambas selecciones se cruzaron y hubo saludos entre viejos conocidos.



Sergiño Dest, lateral derecho del Barcelona, se enfundó en un abrazo con Enrico Dueñas del Vitesse ya que ambos jugadores coincidieron en las inferiores del Ajax y son originarios de Almere, en Países Bajos.



La selección salió con calma, a lo suyo, sin presiones. El cuerpo técnico explotó el factor psicológico en la previa y se notó porque el equipo se notó concentrado.



Y el clima no pareció afectar tras los primeros minutos porque corrían como si del patio de la escuela se tratara y eso a pesar que cada jugador debió hacerse de su propia indumentaria para enfrentar las inclemencias de los cero grados en Ohio.



El plan funcionaba tras la primera mitad. La selección fue aplicada, limpia y encontró en el mediocampo y por los laterales el calor que le permitió cerrar con un 0-0 en el marcador.



Los helados eran los locales en la primera mitad porque el guión no les salía y tenían que apretar. En la grada, los "fans" pesaban más que los salvadoreños.



Pero el gol llegó. Antonee Robinson anotó al 52´, para la explosión de las gradas en Columbus. Parecía difícil igualar el marcador pero el rendimiento del grupo fue notable.



La victoria no se pudo pero en la grada, el salvadoreño no falló y pese al marcador, hay poco que reprochar. Ni el clima, ni el tiempo en contra doblegó a una selección que en ningún momento dejó de soñar y estuvo cerca del milagro de puntuar. La eliminatoria ahora parece imposible pero el futuro es prometedor.