El fichaje de Militao por el Real Madrid todavía no es oficial

El Real Madrid tiene un obstáculo para hacer oficial el fichaje del defensa del Oporto, Eder Militao. El acuerdo entre la escuadra blanca y el jugador brasileño es una realidad, sin embargo, el sí del cuadro portugués está pendiente.

Al parecer, el Oporto no ha dado luz verde al fichaje por falta de 6 millones de euros, que servirían para pagarle al Sao Paulo por derechos de formación del jugador.

Según el cuadro luso, ese monto lo tendría que dar el Madrid, sin embargo, el conjunto español está indispuesto a pagarlo porque cree que los 50 millones de euros(cifra del total de la operación Militao ) incluye pagar los derechos de formación.

Los estatutos de la FIFA dicen que la indemnización por formación puede reclamarse desde los 12 hasta los 23 años del jugador (por la formación efectuada hasta los 21), y se hará en dos casos: cuando el futbolista firme su primer contrato profesional o cuando sea transferido al exterior, ambos antes de finalizar la temporada de su cumpleaños número 23.

Ese es el motivo principal de que no se haya hecho oficial el fichaje de Militao, quien sería el segundo refuerzo merengue, luego del anticipada llegada de Rodrygo. Si ambos clubes no llegan a un acuerdo, la FIFA tendrá que mediar, y el cuadro de la capital española no quiere llegar a esas instancias.