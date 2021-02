El fichaje de Erivan Flores al Once Deportivo no se concretó

Erivan Flores ya no será jugador del Once Deportivo, según informó el presidente del club fronterizo José Antonio Salaverría.

En horas de la mañana, Erivan Flores fue confirmado como el último fichaje del Tanque Fronterizo para el Clausura 2021, sin embargo, en la tarde se conoció que el trato entre las dirigencias por el préstamo del jugador se cayó a última hora, por lo que el mediocampista sigue sin tener equipo.

"Existía un acuerdo de palabras con la directiva de FAS del préstamo del jugador por un año, pero a la hora de firmar el contrato, el préstamo se redujo a seis meses, por eso Once Deportivo optó por no aceptar esa condicionante y prefirió dejar en libertad al jugador", aclaró José Antonio Salaverría.

El dirigente aclaró que el desacuerdo se originó luego que se dieron cuenta que a Erivan Flores solo le restan seis meses de contrato con FAS.

"Ya decidimos que no, nosotros queríamos al jugador para un año, pero solo nos daban seis meses, entonces así no me interesa", agregó Salaverría.

Tras consultar a Fredy Vega, gerente de FAS, aseguró no estar al tanto de la decisión de Once Deportivo, por lo que decidió no opinar al respecto.