El estadio Simeón Magaña aún no recibe el aval

La Comisión Revisora de Escenarios de Licencia de Clubes anunció ayer en la tarde que no le extendió el permiso al Once Deportivo para jugar como local en el estadio Siméon Magaña de Ahuachapán debido a que no están terminados los trabajos de renovación que fueron exigidos.

La directiva del Once Deportivo había planificado jugar en Ahuachapán este domingo contra el Santa Tecla a las 3:30 p.m. con precios de tres y cinco dólares. Debido a la respuesta de la FESFUT, el partido contra los periquitos pasa al estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate a la misma hora y con los mismos precios de entrada.



El último juego de primera división disputado en el escenario ahuachapaneco fue el FAS-Jocoro por la fecha 22 del Clausura 2019. Ese partido fue el 5 de mayo y cerró con un 0-0.



En el Clausura 2019, el FAS jugó cinco partidos como local en el Arturo Simeón Magaña, aunque alternó sede con el estadio Cuscatlán.



Roberto Campos, presidente del 11 Deportivo confirmó que la Comisión Revisora de Escenarios de la FESFUT realizó la inspección en horas de la mañana de este jueves y esperaba una resolución positiva, pero tendrá que esperar.