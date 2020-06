El español que apostó por jugar para El Salvador

Adonay Sierra (hijo) terminó su paso por la división de honor juvenil del Alcorcón, equipo que ahora compite en la segunda división del balompié español. Pero al momento, el seleccionado sub-20 salvadoreño, nacido en España, no tiene en concreto cuál será su futuro futbolístico en tierras ibéricas.

"Ya se me terminó contrato con el Alcorcón. Me han llamado cinco equipos, pero aún no puedo decir los nombres. Creo que cerré bien mi relación con Alcorcón, que ha sido un punto importante en lo que va de mi carrera. En ese club solo me dijeron que buscara equipo y ya", dijo el español salvadoreño.

Por ahora, mientras su representante, Antonio Egán, de Cádiz, le busca equipo en España, Sierra advierte que le gustaría poder hacer carrera en el balompié de El Salvador. Se declara hincha de Alianza, porque ahí jugó su padre, Adonay Sierra, quien también tuvo un paso por Cojutepeque.

"Ya terminó su trabajo en categoría juvenil y ahora pasaría categoría sub-23. Pero en este momento, debido al tema de esta pandemia por coronavirus, el fútbol está paralizado. Estamos a la espera de que Alcorcón diga si va a contar con él en el primer equipo, pero ahora el club ha dicho, en general, que los jóvenes se vayan buscando posibles equipos. Ahora estamos buscando un club que apueste por Adonay, quien ahora tiene 18 años de edad", dijo Egán, desde tierras gaditanas, en charla con EL GRÁFICO.

Sierra ahora debe apostar por la paciencia para encontrar equipo. Mientras eso sucede, el zaguero español-cuscatleco desempolva alguna bibliografía que le sirvió para adquirir su grado medio en electricidad, que acá en El Salvador sería el equivalente a un bachillerato especializado en ese ramo.

"El grado medio es parecido al bachillerato, pero más entretenido. Me gusta esto de la electricidad porque es algo del futuro. Se me da esto , por lo que no tengo problemas con los bombillos o en hacer instalaciones eléctricas", explicó el defensor, quien también espera el llamado para volver a entrenar con la sub-20 que dirige Ernesto Góchez.

Dos veces en Cádiz

Por otra parte, Egán dijo que Sierra estuvo por dos ocasiones en Cádiz, para probar suerte en uno de los niveles de fuerzas básicas de ese representativo gaditano.

"El club quería contar con él, pero luego hubo un cambio de opinión del técnico en la categoría en la que Adonay podía jugar. Adonay tenía el nivel suficiente para jugar ahí. Pero lo que pasa es que muchas veces, es la opinión de los entrenadores la que cambia. Ahora lo primero es buscarle un lugar acá en España. Adonay tiene el nivel", apuntó Egán, que como gaditano recordó el paso de Jorge Mágico González en Cádiz, en la década de los 80, cuando este plantel estaba en la división de honor del fútbol español.