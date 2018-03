El español Xabi Alonso anuncia el fin de su carrera futbolística

Campeón de Europa

MÚNICH. El centrocampista español Xabi Alonso dejará el fútbol activo una vez que expire su actual contrato con el Bayern Múnich a finales de esta temporada, comunicó hoy el jugador de 35 años."No ha sido una decisión fácil, pero creo que es el momento adecuado. Siempre tuve claro que mejor dejarlo pronto que tarde. Aún me siento bien, pero creo que es el momento apropiado", cita al futbolista la página web del club muniqués."Quería acabar mi carrera al máximo nivel y el Bayern es el nivel más alto. Estoy orgulloso de jugar en el Bayern y formar parte de esta familia".Campeón del mundo y de Europa, el vasco fichó en 2014 por el Bayern procedente del Real Madrid. El centrocampista alzó con los bávaros una Copa Alemana y dos ensaladeras de la Bundesliga."El Bayern le agradece a un gran futbolista y persona haber representado a nuestro club tanto en el campo como fuera de él. Xabi Alonso es uno de los grandes del mundo del fútbol. Ha ganado todo lo que se puede ganar durante su carrera.Además es una bellísima persona, un caballero del fútbol", señaló el presidente del holding del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.El palmarés de Alonso es abultado: dos Ligas de Campeones en 2005 y 2014, una Liga española en 2012 y los títulos de las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010."He vivido muchas cosas. En la Real Sociedad, Liverpoool, Real Madrid y Bayern Múnich. Son cuatro grandes clubes. Y además he jugado en la selección española. Nunca pensé que podría tener una carrera tan magnífica como la que he tenido, espero que llegue otro título", expresó.Alonso espera seguir los pasos de Clarence Seedorf y alzar el trofeo de la Liga de Campeones con su tercer club, después de hacerlo primero con el Liverpool y luego con el Real Madrid."Sería un sueño para mí y para el club", dijo el futbolista. "Vamos a luchar contra los mejores equipos. Pero estamos listos y en estos momentos en excelente forma. Queremos seguir así", aseguró. Alonso es el segundo jugador que abandonará las huestes del Múnich en el verano (boreal), al igual que el capitán Philipp Lahm.Así lo anunció en su cuenta oficial de Twitter: