El entrenador del FAS señala que jugaron "su peor partido"

El FAS no había sido perfecto en la segunda vuelta pero, al menos, antes de su juego contra Audaz estaba invicto, mostrando franca recuperación y decidido a seguir luchando por acercarse al tercer puesto del Clausura 2019.

Pero enfrentó a un rival que se acostumbró a arruinarle la fiesta. En el 2018 el tigre perdió de local ante los coyotes (en el Quiteño por los cuartos de final del Clausura 2018 y en el Cuscatlán el Apertura 2018).

Por los resultados previos, este Audaz no había tenido una buena segunda vuelta, pasando incluso más de un mes sin triunfos. Pero ganó.

Su renta de 1-0 fue suficiente para frenar a un FAS que se complicó en una jornada donde debía aprovechar porque Limeño ya se metió de nuevo en la pelea, luego de derrotar al campeón Santa Tecla.

Solo el entrenador de los felinos, Erick Dowson Prado, se quedó para atender a los medios.

"Hoy (este domingo) el equipo hizo su peor partido del torneo, quedamos en deuda con la afición porque no nos entregamos como debíamos hacerlo. Reconozco que Audaz tuvo más compromiso y puso más corazón y entrega. Perdimos bien", mencionó el timonel tigrillo.

Prado agregó: "tengo que hablar con el grupo y analizar lo sucedido. No es por la parte física que se pierde porque sino no habríamos terminado atacando. Lo que sucedió es que nos acomodamos y no porque se planteara un partido fácil. Al equipo se le dijo que el rival era difícil".

Para FAS esta derrota duele porque debe intentar levantarse ante Alianza el miércoles en el Cuscatlán.