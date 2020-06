El entrenador Edgar Batres renovó contrato con el Titán de la segunda división

La junta directiva del Titán de la segunda división confirmó a Edgar Batres Cartagena como su entrenador para el Apertura 2020 y anunciaron que decidieron reducir los costos de planilla para el próximo Apertura 2020 ante la reducción de apoyo de patrocinadores y ante las posible medida sanitaria a implementar por la emergencia del coronavirus, de jugar los partidos de local a puerta cerrada o con poco público.

Así lo explicó Dani Reyes, vicepresidente del Titán “en la parte económica, nos veremos limitados porque muchos de los colaboradores, con esta situación vivida (pandemia) se han visto afectados, no se han alejado, pero no colaborarán de la misma manera, hemos decidido que si participamos (en el torneo), lo haremos con la mayoría de jugadores originarios de Texistepeque, jóvenes, y que no estén muy elevados los precios (salarios)”, dijo.

“No queremos inflar la planilla y luego quedar de irresponsables, hemos escuchado algunas cosas (medidas sanitarias) como las personas (cantidad) que podrán ingresar a los estadios, todo eso afectará las taquillas”, añadió.

Detalló que “habría un reajuste de planilla, personas (jugadores) que estaban con elevados salarios y que ni participaban en los partidos, que ni los convocaban, no estarían. Nos quedaríamos con un plantel limitado para participar”.

El equipo inscribirá entre 18 y 20 jugadores para el nuevo certamen de plata, dijo el directivo “como máximo entre 18 y 20 jugadores serán inscritos, trabajamos con canteras que las tenemos inscritas en la Asociación Departamental de Fútbol (ADFA) para poder utilizarlos (en el torneo), siempre lo hemos hecho, seguiremos así”.

Reyes confirmó la continuidad de Edgar Batres Cartagena “ya hablamos con él, se mantiene todo el cuerpo técnico”.

En cuanto a los extranjeros, finiquitaron a los colombianos Daniel Sinesterra (defensa) y Dilan Hurtado (delantero) “se arregló con ellos, no continuarán en siguiente el torneo, he recibido mensajes de promotores de jugadores que siempre (ofrecen jugadores) y les decía lo mismo: si vamos a agarrar a alguien, será alguien que de verdad rinda, no ‘solo por agarrar extranjeros’, que hagan la diferencia, por lo mismo, no inflar la planilla”.

El Titán sumaba 14 puntos tras cancelarse el pasado Clausura 2020 ante la pandemia provocada por el coronavirus, era cuarto de la tabla de posiciones a tres unidades del Racing Junior y San Pablo Municipal, sublíderes del grupo A.

Edgar Batres renovó contrato con el equipo occidental por un año y se mostró satisfecho por tener continuidad "trataremos de mantener al equipo en los primeros lugares de la tabla de posiciones".

"Hablamos con la directiva de darle continuidad a una buena base de jugadores jóvenes del plantel, que venían desde tercera (división) y esperamos concretar algunas incorporaciones en posiciones específicas para fortalecer el grupo que terminó el torneo, no habrán muchos cambios", concluyó el estratega.