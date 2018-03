El enternecedor gesto de Casemiro con un niño en Granada

Lo bonito del fútbol.

Casemiro interrumpe su entrevista para darle la camiseta a un joven aficionado. #MovistarPartidazo pic.twitter.com/idG6VW0nmE — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 6 de mayo de 2017

Al finalizar el partido, el jugador brasileño del Real Madrid, Casemiro, brindó declaraciones a la prensa para analizar la victoria ante el Granada.El jugador destacó que “no hay partido fácil, hemos salido bien, hemos salido fuerte, como tenemos que salir y por eso el partido pareció fácil”.Resto importancia a lo que hace su archirrival: “No estamos fijando en Barcelona, estamos fijando en lo nuestro, sabemos que si ganamos todo somos campeones y entonces no hay mejor forma de estar en la liga porque depende de nosotros y seguimos trabajando para ganar La Liga”.Destacó que no hay tiempos de baja presión. “La Champions no te permite eso (relajarte), sabemos que es una semifinal de Champions y tienes que salir bien.”Y finalmente Casemiro descartó que el Real Madrid esté jugando con el “plan B”. “Aquí no hay plan B, hay algunos que juegan menos, pero juega el que deba jugar”.Y justo cuando finalizaba esta entrevista, un pequeño andaluz llegó hasta donde él estaba para pedirle un obsequio:“Me regalas tu camiseta 'porfa', por favor dámela, 'porfa'”.El jugador, sin reparos, se quitó su chaqueta tras confirmar al pequeño que le obsequiaría la prenda. Pero un seguridad llegó y retiró al pequeño. Lo que pasó después, te lo presentamos aquí: