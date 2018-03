El encuentro entre Sonsonate y FAS se mantiene

La dirigencia de Sonsonate en voz de su presidente, Pedro Contreras, confirmó que el partido de liga ante FAS programado para esta noche en el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate se mantiene tal como se programó.

"El partido se jugará tal como estaba programado, gracias a Dios la tormenta que cae no ha sido tan fuerte en Sonsonate, llovió no muy fuerte hasta a eso de las 8:00 de la mañana y eso ha permitido que la cancha del estadio no sufra tanto", aseguró el dirigente del plantel cocotero.

Asimismo agregó que la cancha "vamos a conservarla y por eso el juego de reservas ha sido trasladado para mañana por la tarde a fin que no se maltrate para jugar esta noche".

El juego de reserva se suspende para este día, se jugará mañana a la 1:00 pm

El partido ante FAS se MANTIENE

6:30 pm. — Sonsonate FútbolClub (@Sonsonatefc) 28 de octubre de 2017



Sobre la logística a seguir para resguardar la seguridad de los aficionados, Contreras aseguró que "vamos a coordinarnos con las autoridades respectivas para salvaguardar la integridad de los aficionados. Lo bueno es que ha dejado de llover y esperamos que de acá a la hora del partido la cancha esté bien para poder jugar", indicó.