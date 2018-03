El empate entre el Águila y FAS dio vida a Osvaldo “el Pichi” Escudero

Para el FAS, el empate obtenido ante el Águila supo a victoria, debido a que estuvieron durante mucho tiempo con dos hombres menos en la cancha.El entrenador Osvaldo Escudero salió con mucho optimismo luego del resultado y aseguró que esto le hace pensar que tiene mucho futuro en el equipo."¿Cómo voy a irme al ver el esfuerzo de este equipo? Si jugamos como lo hicimos hoy los triunfos no tardarán en venir. Nosotros seguiremos trabajando porque creemos que hemos hecho bien las cosas, y los jugadores me demuestra que tienen mucha garra y que eso es importante para obtener los resultados", expresó el argentino.Acerca de la actuación del árbitro, que los dejó con dos expulsiones en cancha, aparte de la suya, Escudero desistió de hablar pero manifestó."No quiero hablar del arbitraje, esto puede sonar como una excusa, pero es increíble lo que hicieron ahora, muy mal, nos dejaron propensos con dos hombres menos, pero mejor nos vamos a enfocar en lo que hemos logrado y en ver la capacidad que tenemos", dijo.Jorge Morán, que fue expulsado por reclamos, explicó la situación y dijo que el empate fue un resultado justo."Después, viendo las imágenes, nos damos cuenta que no era expulsión, el juez de línea fue el que le dijo al árbitro lo de Burgos; en mi caso, me expulsa solo porque le dije que se estaba paseando en nuestro trabajo, algo que no lo considero como un insulto, y nos deja en esa situación, pero nos vamos tranquilos con el empate, hicimos un gran esfuerzo, haber conseguido el triunfo hubiera sido un gran resultado, pero lo importante es que salimos vivos de una situación adversa", expresó el volante.De igual manera Raúl Renderos cree que el árbitro se excedió en algunas acciones."Lastimosamente nos quedamos en desventaja, pero tuvimos el coraje para sacar el resultado, no entiendo las decisiones del árbitro pero logramos salir vivos".