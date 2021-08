El emotivo mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo al Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo, nuevo jugador del Manchester United, aseguró este viernes que dio su "corazón" y su "alma" por el Juventus y que, pese a "no alcanzar" todo lo que deseaba, su historia en el equipo turinés fue "muy bonita".



"Hoy me voy de un club fantástico, el más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de Europa. Di mi corazón y mi alma por el Juventus, y amaré siempre la ciudad de Turín. Los 'tifosi bianconeri' siempre me respetaron e intenté darles las gracias luchando para ellos en cada partido, cada temporada y cada competición", escribió Cristiano en su cuenta de Instagram.



"Al final, podemos mirar hacia atrás y ver que conseguimos grandes cosas, no todo lo que deseábamos, pero, a pesar de eso, escribimos una historia muy bonita juntos", agregó el delantero luso, que hizo oficial su regreso al Manchester United, el club en el que ganó su primera Liga de Campeones y su primer Balón de Oro.



Cristiano, de 36 años, conquistó dos títulos ligueros, una Copa Italia, dos Supercopas italianas y el premio de máximo artillero de la última temporada de la Serie A. En total, jugó 134 partidos y marcó 101 goles.



La carta de Cristiano, cuya cuenta de Instagram tiene 333 millones de seguidores, recibió muchos mensajes de cariño, entre ellos el del centrocampista bosnio del Barcelona Miralem Pjanic. EFE