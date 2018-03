El emotivo mensaje de Sergio Ramos por el aniversario 116 del Real Madrid

116 años de historia / 116 years of history. 116 años de leyenda / 116 of our legend. Hoy queremos seguir escribiéndola / Today we want to keep building on it. Por nuestro club, por nuestro escudo, por vosotros / For our club, for our badge, for you. Feliz aniversario @RealMadrid / Happy anniversary, Real Madrid.

