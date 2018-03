El doble de Messi causa euforia dentro y fuera del Camp Nou

Increíble. Su parecido con "La Pulga" le ha dado el reconocimiento mundial y, finalmente, la posibilidad de ver jugar al verdadero Lío en el Camp Nou.Se trata de Reza Parastesh, más conocido como el "Messi Iraní" y quien llegó a Barcelona por la agencia de viajes española Destinia."Yo tenía un sueño y por fin lo he hecho realidad. No tengo palabras", dijo el iraní."Parecerme a Messi es una bendición de Dios. Para mí es casi una responsabilidad importante, tanto, que me cambio la vida. Ya no puedo salir a la calle como antes", describe.Y así se comprobó en Barcelona. Al caminar por La Rambla, la gente lo admiró como si del Messi real se tratara. En síntesis provocó euforia, como lo podrás ver en estos videos:Pero no solo fue la sensación en la ciudad; sino dentro del estadio, pues completó su sueño de ver jugar a Messi. La cadena de televisión Bein Sports registró así el momento.