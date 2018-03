El día que un jugador salvadoreño compartió camerino con Ronaldinho

El volante Víctor Merino "el Pega" Dubón compartió en sus redes sociales una imagen con el icónico jugador brasileño Ronaldinho, una postal con la que recordó sus tiempos en el fútbol europeo donde pudo conocer a jugadores de la talla del exbarcelonista.

El popular jugador nacional -actualmente en el Chalatenango- contó como se dio aquel mágico encuentro.

"Un compañero mío de nacionalidad brasileña era amigo de Ronaldinho, ellos jugaron juntos cuando eran más jóvenes y entonces él nos invitó a que fuéramos al hotel donde estaba concentrado en Finlandia. Ellos conversaron, pero yo estaba ahí con ellos. La foto nos la tomamos en los camerinos de nuestro estadio", recordó Merino Dubón.

Recuerdos con este crack en la uefa pic.twitter.com/0iowUFnou3 — PEGA DUBON #7 (@PegaDubon7) 30 de abril de 2017

La imagen fue momentos antes de un partido de la extinta Copa Intertoto de la UEFA entre su club, el Jazz Pori finlandés, y el París Saint-Germain, entidad en la que el sudamericano jugó antes de irse al Barcelona. El duelo se disputó el 8 de julio de 2001 y se lo llevaron los franceses por 1-4.

Sobre "Dinho", el jugador cuscatleco destacó que era una persona "muy humilde", y a quien le gustó Finlandia porque "me dijo que aquí podía salir al centro tranquilo porque como el fútbol no era el deporte más popular, la gente no lo reconocía en la calle".

Asimismo, "el Pega" indicó que la experiencia con el brasileño fue un intercambio ameno de palabras. "Nos saludamos en los camerinos, en el hotel y también durante el partido. Él entró de cambio en el segundo tiempo", expresó.



Sobre su actualidad, tras una carrera de 19 años como profesional del balompié (cuatro de ellos en Finlandia), Merino Dubón indicó que su vinculación con el Chalatenango sigue en pie, aunque su contrato expiró este torneo Clausura 2017 (en el que finalizaron en último lugar pero salvaron la categoría).

Su prioridad, dijo, será continuar en el cuadro norteño, siempre y cuando la situación de la deuda se solvente.