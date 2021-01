El día que Alianza venció al Santos de Pelé

Esta es la contrucción de una crónica conmemorativa publicada en nuestra edición de 2008:

Alianza consiguió la victoria más recordada por los salvadoreños: un 2-1 en el estadio Flor Blanca al Santos de Pelé, que todavía está guardada en los corazones de los aficionados. Fue el punto de partida para una relación de amor con el color blanco.

“El juego estaba programado para las 3 de la tarde, pero dicen los que nos llegaron a visitar a la casa club que a las 6 de la mañana el estadio ya estaba a reventar”, recuerda Salvador Mariona, “el Gigante” de la defensa blanca que enfrentó al Santos de Brasil, un equipo donde venía incluido Pelé, el más grande jugador de todos los tiempos.

Fue un 16 de enero de 1966 cuando uno de los mejores equipos del mundo, que meses después le ganó al Real Madrid 4-0 en España, visitó tierras salvadoreñas.

La expectación por la visita del astro brasileño hizo que la fanaticada abarrotara las instalaciones del estadio Flor Blanca desde tempranas horas, a pesar de tener que aguantar el inclemente sol, en casi todas las localidades del inmueble. Algunos seguidores tuvieron que ver el juego en la pista de atletismo.

Para ese juego, Alianza contó con el refuerzo de tres jugadores argentinos que pertenecían a Estudiantes de La Plata: Juan Ramón Verón, Roberto Santiago y Raúl Madero. De ellos, solo Verón fue titular, y Santiago entró en el segundo tiempo. Madero no vio actividad.

La tarde es inolvidable todavía para los aficionados, y el fútbol salvadoreño. Con una demostración de exquisitez técnica y mucho amor propio, Alianza derrotó al Santos. Un 2-1 que resonó en todo el mundo. “En esa que un equipo de quien sabe donde queda El Salvador, le ganara al Santos fue noticia bomba a nivel mundial”, señala Mariona.

Al minuto 43, el árbitro del partido, el soyapaneco Ramón Mármol, decretó un penalti a favor de los brasileños, después de una falta de Salvador Mariona, y no otro, sino Pelé llegó al cobro para poner arriba al Santos, que en los sesenta consiguió ganar ocho Copas Paulitas y dos Copas Libertadores de América.

“No es de cualquiera haber recibido un gol de penalti de Pelé”, comenta orgulloso “la Araña” Magaña.

En el segundo tiempo Verón realizó una pared con el chileno Ricardo Sepúlveda, lo que permite que la “Bruja” (padre de Juan Sebastián Verón, ex jugador del Inter y Manchester United), entrara al área por la derecha y con un disparo fuerte y cruzado venciera a Gilmar. Empate y locura en el estadio. Un sueño.

Ese sueño se convirtió en interminable, cuando al minuto 89, de nuevo Mármol, señaló una falta sobre Verón, la cual fue cobrada por Sepúlveda para poner el segundo tanto aliancista y sentenciar la derrota de los suramericanos.

“En ese momento que tuve que cobrar el penalti no me puse nervioso, pero cuando llegó la noche pensé en lo que hubiera pasado de haberlo fallado. En ese momento sí me puse mal, porque me hubiera tenido que marchar del país. Imaginate, dejar ir la oportunidad de ganarle al Santos. No me lo hubiese perdonado nunca”, dice Sepúlveda, más de 41 años después del partido.

“Según el contrato firmado para que se llevara a cabo el partido, Pelé solo tenía que haber jugado 45 minutos de partido. Pero ante la forma en la que jugaba Alianza, el astro pidió a su entrenador que lo dejara todo el partido porque se podía perder”, rememora Raúl Magaña. Así sucedió. La “Perla Negra” no pudo evitarlo.

Fue a partir de ese juego que la cantidad de salvadoreños que le encontraron sabor al color blanco creció.

“Yo creo que a partir de ese juego es que Alianza comenzó a tener un estadio con más gente, porque ya después jugábamos con un estadio casi repreleto de gente. Y antes no teníamos casi aficionados”, dijo Hernán Carrasco, el técnico que dirigió al equipo a la victoria.