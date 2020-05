El día en que El Salvador enfrentó a Nueva Zelanda en Houston

El pasado sábado 23 de abril se cumplieron ocho años del juego amistoso disputado por la selección mayor de El Salador contra su similar de Nueva Zelanda en el estadio BBVA Compass de Houston.

Para ese entonces, el equipo cuscatleco era dirigido por el uruguayo Rubén Israel. El marcador final fue de un empate por 2-2. Los tantos de la Azul llevaron la firma de Rafael Burgos y un autogol de Michael Boxall, que luego fue adjudicado a Burgos por ser el último jugador nacional que había hecho contacto con el balón en esa jugada.

Burgos recordó el tanto que convirtió para abrir el marcador en esa ocasión ante los de Oceanía.

"Estábamos de campamento en Estados Unidos con el profesor Israel. Ya habíamos jugado contra Moldavia y le ganamos por 2-0 y luego fue contra Nueva Zelanda. En ese gol ante los neozelandeses recuerdo que luego de una saque de banda, Milton Molina se anticipa a un balón y se la da a Alfredo Pacheco, quien siempre me decía que me tenía que desmarcar, que hiciera las diagonales. Cuando vi que Pacheco agarró la banda me le desmarqué y me la tiró encima de de los defensas. Yo le gané las espaldas a los zagueros de ellos y de sombrerito le metí el gol al portero de Nueva Zelanda", recordó el exdelantero de la selección.

Burgos recuerda bien ese partido ante los de Oceanía, porque estaba en un punto álgido de su carrera como futbolista. Había hecho una buena campaña con el Petapa guatemalteco y estaba a punto de irse al balompié de Hungría.

"Fue una gran satisfacción para mí, porque las cosas estaban saliendo bien en selección en ese entonces. Yo jugaba en Guatemala en Petapa. Íbamos ganando por 1-0 con mi gol, pero luego nos empataron 1-1. Luego hubo otra jugada por un lado de la cancha y creo que me la tiran al costado, pero Xavier García, que ahora juega en FAS, me grita que iba por el balón, entonces ya no voy. Yo le hago la diagonal, levanta la cabeza y me la tira diagonal, pero estoy bien a la esquina del portero y luego la logro sostener y vi que Nelson Bonilla estaba en medio. Traté de quitarme al defensa y mandé el centro, pero en la trayectoria de la pelota se metió el defensa de Nueva Zelanda, el balón le pegó a él y entró para el 2-1 favor de nosotros. Me anotaron a mí el gol. Luego nos empataron para el 2-2 final", relató Burgos, quien ahora es tesorero de ASOFUTPROES.

El delantero del Bangkok United tailandés, Nelson Bonilla, también compartió sus recuerdo sobre ese juego.

"En 2012 debuté con la selección. De las cosas que me quedan de ese partido es la velocidad con la que se jugó. Nunca había estado en un juego a ese nivel. Empatamos 2-2 contra Nueva Zelanda y jugué 65 minutos en mi debut. No me esperaba jugar de titular. Ya estando en el estadio, Rubén Israel me sorprende con decirme que iba como titular", dijo el delantero nacional, quien ya lleva seis años de jugar fuera de El Salvador.

Por otra parte, ese juego ante Nueva Zelanda fue parte de esa serie de partidos inéditos de selección nacional. Tres días después, el equipo nacional venció por 2-0 a Moldavia.

Anteriormente en ese año, el equipo cuscatleco había enfrentado a Estonia, en marzo, y cayó por 0-2. Todos esos choques fueron parte de la preparación del equipo nacional en el camino eliminatorio a Brasil 2014.

GOLES: