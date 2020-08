“El deseo de todos los futbolistas es que inicie pronto el torneo”

El defensor Eduardo Vigil terminó contrato con El Vencedor tras el Clausura 2020 y para el Apertura 2020 jugará con el Firpo, equipo que pretende adquirir categoría en la primera división, será la tercera participación en su carrera con el equipo usuluteco.

Tiene 24 años de edad y más de siete años de experiencia en el fútbol profesional entre segunda y primera división. Comenzó con el Guadalupano de la liga de plata en el año 2013, pasó al Firpo (segunda), fichó con el Juventud Independiente y retornó al Firpo en el año 2016.

Pasó al Águila en el año 2017 y tras el Apertura 2019, partió a El Vencedor, luego que el equipo emplumado lo pusiera en lista de transferibles.

Durante la pausa en el fútbol, Vigil se mantuvo en casa y encontró trabajo como ayudante de albañil en Nueva Guadalupe, San Miguel “el mayor tiempo lo pasé en casa, pero luego, me salió trabajo de ayudante de albañil, de eso trabajo, ese ingreso, más los ahorros, me sirven de mucho para salir adelante. Gracias a Dios, al momento no me ha faltado nada”, expuso.

Admitió que ante la llegada de la pandemia “es de buscar qué hacer, este trabajo (ayudante de albañil) lo hice para probar, por curiosidad, pero me pagan y me ha servido para que no me falte nada en casa, para mantenerme bien físicamente y tras la jornada de trabajo, realizo sesiones de entrenamientos en una cancha que me queda cerca de la casa, hago ejercicios y toco un poco el balón”.

Fue claro en señalar que “extraño mucho el fútbol, ahora ya tocamos el balón. Lo importante es que tengamos fútbol este nuevo torneo, es el deseo de todos los futbolistas, queremos que sea un buen torneo, próspero para todos, ya necesitamos jugar, es nuestro trabajo, de eso vivimos. Primero Dios vuelva pronto para darle con todo”.

NUEVO EQUIPO

Tras el Clausura 2020, El Vencedor optó por ceder su categoría al Atlético Marte y Vigil quedó sin equipo, llegó la oferta del Firpo y no dudó en aceptarla.

Confía en tener un buen desempeño “es un lindo proyecto, volveré a jugar con el Firpo y espero hacerlo de la mejor manera; en los equipos que he jugado me he caracterizado por la entrega, trabajar y nunca darme por vencido no agachar la cara, se viene un nuevo reto y espero hacer bien las cosas, conjuntar un buen equipo y salir adelante”.

Vigil fue uno de los seis jugadores que jugó completos los 11 partidos del pasado Clausura 2020 con El Vencedor, junto a Joel Almeida, Reinaldo Aparicio, John Machado, Ramón Rodríguez y Ever Rodríguez.