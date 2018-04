El delantero que volvió al gol... ocho meses

Irvin Valdez quebró su sequía goleadora el pasado domingo ante Pasaquina al conseguir el segundo de los tres goles que el plantel cocotero le anotó a los unionenses por la jornada 21.

Valdez rompió al 63’ su racha de ocho meses sin anotar tras hacerlo por última vez el domingo 20 de agosto cuando anotó uno de los tres goles al Dragón cuando defendía los colores de Municipal Limeño por la jornada cinco del Apertura 2017.

"Gracias a Dios ya pude anotar, me he quitado una enorme presión que tenía por no anotar antes. Ha sido un gol importante que ayudó mucho al equipo, no se me había dado la oportunidad de anotar desde el torneo pasado, no anotaba desde que estaba en Limeño en el torneo anterior, pero el trabajo nos lleva a sumar está alegría luego de no tenerlo por muchas jornadas"

"Es un partido difícil porque los dos equipos nos estamos jugando el descenso. Sabemos lo que nos estamos jugando porque iremos a ganar ese juego ya que de hacerlo nos salvamos y a la vez nos clasificamos a la otra fase del torneo, siento que será un premio doble el que estaríamos celebrando si la victoria nos sonríe y sería a la vez un premio para este grupo que ha luchado contra todo en este torneo."